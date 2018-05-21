Куда делся букет с королевской свадьбы

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Герцогиня Сассекская, согласно традиции, положила свой свадебный букет к могиле неизвестного воина в Вестминстерском аббатстве.

Королевская традиция, которую начала королева-мать (мать нынешней королевы Елизаветы II), обычно происходит на следующий день после свадьбы.

Меган отдала дань уважения матери принца Гарри принцессе Диане, добавив к свадебному букету незабудки - ее любимые цветы.

В композиции также были цветы, которые принц принес из Кенсингтонского дворца.

Букет составила лондонская флористка Филиппа Креддок, которая также сделала цветочные экспозиции для Часовни Св. Георгия и Георгиевского зала.

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В маленьком букете Меган также были душистый сладкий горошек, ландыши, астильбы, жасмин и астранция.

Ландыш - цветок рождения мая - символизирует любовь и благодарность, астильба - терпение и преданность, а астранция - знак силы и мужества.

Цветы в букете были перевязаны шелковой лентой.

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Королева-мать Елизавета Боуз-Лайон начала традицию оставлять цветы на могиле в Вестминстерском аббатстве в 1923 году после ее свадьбы с герцогом Йоркским.

В могиле, которая находится в Вестминстерском аббатстве (Собор Святого Петра в Вестминстере), похоронено тело солдата, вывезенного из Франции после Первой мировой войны.

Он был похоронен в День памяти 11 ноября 1920 года.

Идея перезахоронения появилась у капеллана преподобного Дэвида Риллтона, который служил на фронте во время войны и увидел во Франции в саду могилу с надписью "неизвестный британский солдат".

Была проведена большая общественная церемония захоронения, к которой присоединился король Георг V. Он возложил венок из красных роз и лавровых листьев на солдатский гроб.

Могила покрыта плитой из черного бельгийского мрамора с надписью: "Он похоронен среди царей, потому что он сделал добро для Бога и его дома".

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