В Тернополе из окна выпал призывник - бежал из военкомата

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В Тернополе при попытке побега с призывного пункта выпал из окна призывник. Он получил травмы разной степени тяжести.

По сообщению Тернопольского военного комиссариата, инцидент произошел вечером в воскресенье, 20 мая.

Побег в окно

В военкомате говорят, что парень пытался сбежать с призывного пункта.

Он сначала вылез в окно и хотел спуститься с пятого на первый этаж здания по карнизу, но сорвался и упал на крышу соседнего здания.

"Призывник получил травмы разной степени тяжести", - сообщает военкомат.

На месте ему оказали первую медицинскую помощь. Затем призывника транспортировали в медицинское учреждение города. Угрозы его жизни нет.

Военный комиссар Тернопольского военкомата назначил служебное расследование для выяснения причин инцидента.

Местный сайт "20 минут" сообщает, что полиция открыла дело по статье "доведение до самоубийства".

По данным этого ресурса, медики обнаружили у парня открытый перелом руки, политравму и сотрясение головного мозга.

"Полицейские потерпевшего еще не допрашивали. Если его состояние не будет ухудшаться, врачи разрешат это сделать сегодня, 21 мая", - говорится в сообщении.

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Весенний призыв

В Украине продолжается весенний призыв на срочную военную службу.

Призыву подлежат мужчины от 20 до 27 лет, годные по состоянию здоровья.

Согласно решению правительства, в апреле-мае 2018 года в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины планируют отправить 15 190 человек.

Из них наибольшее количество призывников - 8990 человек - должны отправить служить в Вооруженные силы.

Другие попадут на службу в Нацгвардию, Государственную пограничную службу и Государственную специальную службу транспорта.

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В Минобороны отмечают, что новых призывников не будут отправлять в АТО.

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