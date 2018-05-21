ФСБ открыла новые дела в Крыму, в Киеве говорят о притеснениях

Копірайт зображення УНИАН

ФСБ России заявила о разоблачении деятельности "экстремистской группы", созданной при содействии руководства Меджлиса. В МИД Украины говорят об очередных притеснениях.

По сообщению на сайте ФСБ, руководителем этой группы якобы является Эрол Велиев - помощник депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева.

Указания на осуществление преступной деятельности, по данным российских спецслужб, давал лидер Меджлиса Рефат Чубаров при поддержке СБУ.

В ФСБ утверждают, что "экстремисты планировали правонарушения по мотивам политической вражды с целью запугать пророссийски настроенных крымских татар".

Якобы члены этой группы в январе 2018 года с помощью бутылок с зажигательной смесью подожгли дом муфтия и проводили за деньги акции в Крыму.

В связи с этими событиями уголовные дела расследуют полиция и ФСБ в Крыму.

В понедельник появилось сообщение от организации "Крымская солидарность" о том, что в Крыму российские спецслужбы проводят обыски и задерживают крымских татар.

По предварительным данным, российские спецслужбы задержали активистов Эдема Смаилова и Сервера Мустафаева.

Рефат Чубаров, комментируя эту ситуацию, написал в Facebook: "Мы являемся очевидцами, а многие непосредственно жертвами новых репрессий и масштабных провокаций, которые разворачиваются в оккупированном Россией Крыму".

Копірайт зображення УНИАН

По его словам, новые репрессии против крымских татар - попытка дискредитации Меджлиса крымскотатарского народа перед международным сообществом.

Пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, комментируя эти события, написала в Twitter: "Очередные незаконные задержания в Крыму. Кафир пытается подавить волю крымских татар. Осуждаем и будем продолжать апеллировать в международные суды".

По данным МИД, количество граждан Украины, которые находятся за решеткой в ​​России и Крыму и которых Киев считает политическими заключенными, постоянно увеличивается.

22 гражданина Украины находятся в тюрьмах и СИЗО России, более 40 - в аннексированном Крыму.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram