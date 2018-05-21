Хью Грант женится на матери троих своих детей
- 21 мая 2018
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Один из самых востребованных холостяков Голливуда решил жениться.
57-летний Хью Грант обменяется кольцами с матерью троих своих детей - шведским телепродюсером Анной Эберштайн.
Несколько изданий опубликовали фото объявления о браке.
У актера - пятеро детей, двое из них - от предыдущей партнерши Тинглан Хонг.
39-летняя Эберштайн родила первого ребенка от Гранта в 2012 году.