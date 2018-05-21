В Николаеве отравились 36 школьников

Копірайт зображення Национальная полиция Украины

В Николаеве неизвестным веществом отравились 36 школьников, им оказывают неотложную медицинскую помощь

"По состоянию на 12:30 36 детей обратились за помощью к врачам с признаками отравления, предварительно - газом, все госпитализированы", - сообщает полиция Николаевской области.

Согласно информации, 21 мая утром поступило сообщение о том, что в одной из николаевских школ дети массово пожаловались на плохое самочувствие.

Копірайт зображення Национальная полиция Украины

"Из школы эвакуированы около 400 учеников. Сейчас школьникам предоставляется неотложная медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники Заводского отдела полиции, следственного управления, патрульные полицейские, спасатели, медики и другие службы", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят проверку по факту массового отравления учеников.

Копірайт зображення Национальная полиция Украины

"Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в полиции.

8 мая похожая ситуация произошла в одной из школ Черкасс. Тогда на школьной линейке дети массово начали терять сознание якобы из-за распыления неизвестного вещества.

В целом госпитализировали 55 учеников и 4 взрослых.

Полиция Черкасской области открыла уголовное производство по части первой статьи 325 Уголовного кодекса - нарушение санитарных норм.

Причины отравления до сих пор устанавливают.

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