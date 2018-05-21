Пограничники разрисуют себя для фанов "Реала" и "Ливерпуля"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пограничники будут встречать таких фанов с символикой на лице

Украинские пограничники в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" будут встречать болельщиков "Реала" и "Ливерпуля" с символикой этих клубов на лицах.

По сообщению представителя Киевской городской администрации по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов Андрея Мирошниченко, для болельщиков подготовили ряд сюрпризов.

"Например, полицейские и пограничники в "Борисполе" будут встречать болельщиков с лицами, раскрашенными в стиле флагов двух команд. Мы хотим показать, что у нас есть правоохранители, но они очень дружественные и с радостью встречают наших гостей", - рассказал он на пресс-конференции.

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А при вылете из Украины фанам будут вручать сувенирный сертификат с автографами мэра Киева Виталия Кличко и президента УЕФА Александера Чеферин.

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В Государственной пограничной службе Украины рассказали BBC News Украина, что пограничники разрисуют лица в "Борисполе" и "Жулянах".

В каждой кабинке паспортного контроля находятся два пограничника. Итак, по данным пресс-службы, один будет иметь символику "Реала", другой - "Ливерпуля", чтобы все было справедливо.

Пограничники ожидают, что болельщики начнут прибывать 24 мая, основное их количество ожидается 26 числа.

Копірайт зображення УНІАН

Также сразу по прибытии в аэропорт им будут раздавать листовки с важной информацией о пребывании в Украине.

"Мы ожидаем прибытия болельщиков организованными группами более 20 тысяч человек, а если считать еще и индивидуальные поездки - это более 30 тысяч", - говорит в беседе с BBC News Украина представитель пограничного ведомства Олег Слободян.

Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сыграют в финале самого престижного футбольного клубного турнира мира в Киеве 26 мая.

Матч состоится на стадионе НСК "Олимпийский".

Полиция заявила, что ожидает, что в Киев на финальный матч Лиги чемпионов приедут более 50 тысяч иностранных болельщиков, а мэр Виталий Кличко ждет до 100 тысяч иностранных туристов.

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