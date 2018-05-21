Гарри и Меган показали официальные свадебные фото
- 21 мая 2018
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Герцог и герцогиня Сассекские обнародовали три официальные фотографии со дня свадьбы.
Две из них - это групповые фото с подружками невесты и пажами, а также близкими родственниками.
Пара благодарит всех, кто принял участие в субботней церемонии, сообщил Кенсингтонский дворец.
"Их Королевские Высочества довольны официальными портретами", - также говорится в заявлении.
Фотографии снял фотограф Алекси Любомирски.
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