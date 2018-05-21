Гарри и Меган показали официальные свадебные фото

Копірайт зображення DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX

Герцог и герцогиня Сассекские обнародовали три официальные фотографии со дня свадьбы.

Две из них - это групповые фото с подружками невесты и пажами, а также близкими родственниками.

Копірайт зображення DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX Image caption Из семьи Меган на свадьбе присутствовала только ее мать Дория Регленд

Пара благодарит всех, кто принял участие в субботней церемонии, сообщил Кенсингтонский дворец.

"Их Королевские Высочества довольны официальными портретами", - также говорится в заявлении.

Копірайт зображення DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX Image caption У невесты было 10 подружек и пажей. Среди них, в частности, дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон - принцесса Шарлотта и принц Джордж

Фотографии снял фотограф Алекси Любомирски.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

.