Копірайт зображення СБУ Image caption Грегуара Муто СБУ задержала еще 2 года назад

На Волыни к 6 годам тюрьмы приговорили гражданина Франции Грегуара Муто, который, по данным следствия, планировал теракты во время Евро-2016 во Франции.

Об этом BBC News Украина сообщили в Любомльском районном суде. Там уточнили, что суд ушел в совещательную комнату еще в пятницу, а приговор объявил в понедельник.

Как пояснили в генеральной прокуратуре, француза задержали ровно 2 года назад на пункте пропуска "Ягодин".

Он пытался перевезти через границу значительное количество оружия.

Как выяснило следствие, г-н Муто договорился купить оружие в Мариуполе у ​​военнослужащего Нацгвардии за 16 тысяч евро.

Речь шла о 5 автоматах Калашникова с патронами, 2 ручных противотанковых гранатометах "РПГ-7В", 125 кг тротила и 100 электродетонаторах.

Копірайт зображення СБУ

Украинский военный сообщил СБУ и все дальнейшие действия координировал с силовиками, чтобы преступника задержать.

Суд признал 27-летнего гражданина Франции виновным в незаконном обращении с оружием и подготовке террористического акта.

Как сообщала СБУ летом 2016 года, Грегуар Муто планировал одновременно взорвать несколько мостов, мусульманскую мечеть, еврейскую синагогу и общественные учреждения, привлеченные к проведению футбольного чемпионата Евро-2016.

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