Procrastbaking - новый способ избежать неприятных дел

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Всем нам известно чувство, когда работы много, а единственное, чего хочется - полакомиться сладким.

Именно поэтому и возник флешмоб "procrastibaking" - от слов прокрастинация (откладывание неприятных дел) и выпечка.

Другими словами, вы прокрастинируете путем выпекания.

Суть флешмоба - испечь блюдо и, прежде чем съесть, выложить фото в Instagram.

Эта идея всколыхнула социальные сети в прошлом году перед экзаменационными сессиями.

Сейчас в Instagram разместили уже более 26 тысяч различных фотографий с тегом #procrastibake.

Зачем переезжать на другую квартиру, если можно переселить печенье ... в свой рот?

Эти студенты должны получить диплом по изобразительному искусству, ведь их кексы - не что иное, как произведение искусства.

Вы можете съесть постиранное белье? Нет? Тогда мы знаем, чем вам лучше заняться!

Почему бы не поддаться королевской свадебной лихорадке и не испечь торт в столь памятный день?

По словам Джулии Москино из New York Times, многие прокрастинаторы намеренно выбирают сложные рецепты, на которые уходит практически целый день, только бы не заниматься делами и подготовкой к экзаменам.

Однако, по ее словам, порыв испечь что-то должен быть спонтанным. Готовка, требующая целевого похода в магазин, нарушает принцип прокрастинации.

"Прокрастинатор должен верить, что можно одновременно работать над документом и отделять яичный белок от желтка. Поход в магазин за, скажем, какао-порошком разрушает саму идею промедления из-за выпечки".

Хейзел Шехан, школьная учительница из Лимерика (Ирландия) рассказала BBC Three, что процесс выпекания и прокрастинации так ее захватил, что она посвятила этому целый блог.

"Я пеку три-четыре раза в неделю", - говорит она. "Ученики - в восторге, а вот моя талия - не очень".

Учительница объясняет, что начала выпекать, чтобы избежать домашней рутины.

А вот шесть университетских друзей - Эми, Алиса, Кэти, Хейди, Лидия и Люси - говорят, что не чувствуют, что тратят свое время впустую.

"Это - своего рода достижение, которое снимает чувство вины за промедление. А еще приятно экспериментировать и преодолевать стресс, вызванный учебой", - говорят они в интервью BBC Three.

Вот и я вместо того, чтобы дописывать статью, иду печь шоколадный пирог.

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