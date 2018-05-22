#Procrastbaking - новый способ избежать неприятных дел
Всем нам известно чувство, когда работы много, а единственное, чего хочется - полакомиться сладким.
Именно поэтому и возник флешмоб "procrastibaking" - от слов прокрастинация (откладывание неприятных дел) и выпечка.
Другими словами, вы прокрастинируете путем выпекания.
Суть флешмоба - испечь блюдо и, прежде чем съесть, выложить фото в Instagram.
Эта идея всколыхнула социальные сети в прошлом году перед экзаменационными сессиями.
Сейчас в Instagram разместили уже более 26 тысяч различных фотографий с тегом #procrastibake.
Зачем переезжать на другую квартиру, если можно переселить печенье ... в свой рот?
Эти студенты должны получить диплом по изобразительному искусству, ведь их кексы - не что иное, как произведение искусства.
Вы можете съесть постиранное белье? Нет? Тогда мы знаем, чем вам лучше заняться!
Почему бы не поддаться королевской свадебной лихорадке и не испечь торт в столь памятный день?
По словам Джулии Москино из New York Times, многие прокрастинаторы намеренно выбирают сложные рецепты, на которые уходит практически целый день, только бы не заниматься делами и подготовкой к экзаменам.
Однако, по ее словам, порыв испечь что-то должен быть спонтанным. Готовка, требующая целевого похода в магазин, нарушает принцип прокрастинации.
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"Прокрастинатор должен верить, что можно одновременно работать над документом и отделять яичный белок от желтка. Поход в магазин за, скажем, какао-порошком разрушает саму идею промедления из-за выпечки".
Хейзел Шехан, школьная учительница из Лимерика (Ирландия) рассказала BBC Three, что процесс выпекания и прокрастинации так ее захватил, что она посвятила этому целый блог.
"Я пеку три-четыре раза в неделю", - говорит она. "Ученики - в восторге, а вот моя талия - не очень".
Учительница объясняет, что начала выпекать, чтобы избежать домашней рутины.
А вот шесть университетских друзей - Эми, Алиса, Кэти, Хейди, Лидия и Люси - говорят, что не чувствуют, что тратят свое время впустую.
"Это - своего рода достижение, которое снимает чувство вины за промедление. А еще приятно экспериментировать и преодолевать стресс, вызванный учебой", - говорят они в интервью BBC Three.
Вот и я вместо того, чтобы дописывать статью, иду печь шоколадный пирог.