Индию поразил смертельный вирус Нипах, от которого нет вакцин

Копірайт зображення Getty Images Image caption Переносчик вируса - разновидность рукокрылых млекопитающих

Власти Индии утверждают, что в штате Керала на юго-западе страны девять человек погибли, заразившись вирусом Нипах. От этого крайне опасного вируса, чрезвычайно беспокоящего ВОЗ, нет вакцин, 70% заболевших умирают.

Анализы подтвердили Нипах у троих погибших, другие шесть образцов пока проверяют. Еще 25 человек госпитализированы с симптомами этой инфекции в индийском городе Кожикоде.

Вирус Нипах (NIV) возглавляет список из 10 самых опасных инфекционных заболеваний, вспышки которых Всемирная организация здравоохранения считает наиболее вероятными.

Министр здоровья штата Керала Раджив Седанандан рассказал ВВС, что медсестра, которая ухаживала за пациентами, тоже умерла.

"Мы отправили образцы крови и жидкостей предполагаемых жертв вируса в Национальный институт вирусологии в Пуне. Пока у нас есть подтверждение, что Нипах вызвал три смерти, - объяснил он. - Мы пытаемся не позволить болезни распространиться, так как ее лечение сведено лишь к поддерживающей терапии".

Природные переносчики вируса - летучие лисицы, близкие родственники летучих мышей, которые питаются фруктами. Чиновники сообщали, что в домах погибших от инфекции находили манго, надкусанные летучими лисицами.

Нипах - недавно обнаруженная инфекция, которая передается человеку от животных. Переносчики вируса - крылановые. Это млекопитающие, которых называют летучими лисицами.

Впервые инфекция была зарегистрирована в 1999 году, тогда заразились фермеры в Малайзии и Сингапуре, разводившие свиней

Тогда сообщалось о 300 заболевших, больше 100 человек погибли. Чтобы остановить эпидемию, пришлось усыпить больше миллиона свиней. Это сильно ударило по экономике Малайзии.

Чтобы избежать болезни, достаточно было не контактировать с больными свиньями и крылановыми, а также не пить сырой пальмовый сок.

Симптомы болезни - жар, головная боль, сонливость, проблемы с дыхательными путями, дезориентация. Через сутки или двое больной впадает в кому.

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