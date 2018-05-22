Кэти Перри раскритиковала свадебное платье Меган

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кэти Перри больше понравилось платье Кейт Миддлтон (справа)

Кэти Перри, певица и судья телешоу American Idol, раскритиковала свадебное платье Меган Маркл.

Герцогине не хватило "еще одной примерки", сказала певица изданию Entertainment Tonight.

Перри также намекнула, что платье Givenchy уступило наряду от Alexander McQueen, которое было в день свадьбы не герцогине Кембриджской. "Кейт выиграла", - сказала звезда.

Но несмотря на критику, Перри отметила, что очень рада за пару.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кэти Перри известна своим экстравагантным стилем

"Я бы организовала еще одну примерку, - заявила Перри о платье Меган. - Я никогда не скрываю правды. Всего одна примерочка - но я все равно тебя люблю".

До последнего имя дизайнера подвенечного платья держалось в строжайшем секрете.

Публика увидела наряд, когда Меган вышла из лимузина на ступени часовни Святого Георгия.

Белоснежное платье с вырезом "лодочкой" - творение британского дизайнера Клэр Уэйт Келлер - первого креативн ого директора-женщины французского модного дома Givenchy.

Кенсингтонский дворец сообщил, что герцогиня тесно сотрудничала с дизайнером.

Копірайт зображення EPA Image caption Семейный фотопортрет герцога и герцогини Сассекских

В том же интервью Кэти Перри похвалила новую герцогиню за ее гуманитарную работу и общественное сознание.

"То, что она делает, ее гуманитарные усилия - это невероятно", - сказала она.

"То, что она феминистка - мне очень нравится. Я поддерживаю ее как женщину, люблю и желаю им обоим всего наилучшего", - добавила Перри.

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