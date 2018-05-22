Логотипы Газпрома убрали из фан-зоны в Киеве

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Из фан-зоны на Крещатике убрали логотипы российской компании "Газпром", сообщил представитель Киевской городской администрации по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов Андрей Мирошниченко.

В сообщении на сайте КГГА он объясняет, что упоминание "Газпрома" среди спонсоров стало "неприятной неожиданностью".

В связи с этим город начал дополнительные переговоры с УЕФА о решении этого вопроса.

"Действия со стороны России: аннексия Крыма, война на востоке, и, как следствие, наше отношение ко всем и всему, что связано со страной-агрессором, к сожалению, понятны не всем в мире. Однако я надеюсь, что мы все-таки найдем полное понимание со стороны УЕФА", - сказал г-н Мирошниченко.

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Реклама российского "Газпрома" возмутила фанов и киевлян, они активно критиковали эту рекламу в центре столицы в соцсетях.

Финал Лиги чемпионов состоится вечером 26 мая на НСК "Олимпийский". В финал вышли "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".

"Фестивальный городок" - традиционная официальная локация финалов Лиги чемпионов, организацией которой занимается УЕФА.

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