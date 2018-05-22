Недостаток микробов может привести к раку у детей

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Жизнь без микробов вызывает одну из самых распространенных форм рака у детей, утверждает ведущий британский ученый.

Острым лимфобластным лейкозом страдает один ребенок из 2 тысяч.

Профессор Мел Гривс из Института исследований рака за 30 лет наблюдений накопил немало доказательств, что человек может заболеть раком, если на раннем этапе жизни его иммунная система не сталкивалась с достаточным количеством микробов.

А это значит, что заболевание можно предотвратить.

Неслучайные совпадения

Такой тип рака крови более распространен в развитых, богатых странах. Это позволяет предполагать, что болезнь возникает из-за современного образа жизни.

Были и совсем "дикие" предположения, когда появление рака связывали с силовыми кабелями, электромагнитными волнами и химикатами.

Все эти предположения опровергли на страницах журнала Nature Reviews Cancer.

Как считает профессор Гривс, который сотрудничал с исследователями со всего мира, у болезни есть три этапа развития.

• Первый этап - это, скорее всего, непреодолимая генетическая мутация, которая происходит в утробе матери;

• потом отсутствие влияния микробов в первый год жизни не позволяет иммунной системе научиться правильно бороться с угрозами;

• это ведет к распространению инфекций в детстве, приводит к проблемам в функционировании иммунной системы и лейкемии.

Эта "унифицированная теория" возникновения лейкемии была результатом не одного исследования, а сбора в единое целое пазла доказательств, устанавливающих причину заболевания.

"Исследование предполагает, что острый лимфобластный лейкоз имеет четкую биологическую причину и вызван различными инфекциями у детей, которые имеют к ней предрасположенность и чья иммунная система не получила основательную тренировку", - говорит профессор Гривс.

Доказательства, которые помогли доказать это, включают:

• вспышку свиного гриппа в Милане, который привел к заболеванию лейкемией семи детей;

• распространение "полезных" бактерий в кишечнике во время кормления грудью, что помогает предотвратить лейкемию;

• низкий показатель заболевания у детей, рожденных вагинальным путем, а не с помощью кесарева сечения, когда передается меньше микробов;

• возникновение лейкемии у животных, которые размножались без передачи микробов.

Это исследование не обвиняет родителей в том, что они слишком строго соблюдают правила гигиены. Это, скорее, показывает, какую цену мы платим за прогресс общества и медицины.

Вступление в контакт с полезными бактериями - сложный процесс. Это не означает, что нужно спокойно воспринимать грязь.

"Наиболее важным следствием является то, что большинство случаев детской лейкемии, скорее всего, можно было предотвратить", - отмечает профессор Гривс.

Он считает, что нужно давать детям безопасный "коктейль" из бактерий - например, йогуртовые напитки, которые помогут закалить их иммунную систему.

Однако эта идея требует дальнейших исследований.

Профессор Гривс сказал, что родители могут "меньше переживать относительно обычных инфекций и поощрять социальные контакты с другими людьми, в том числе и детьми".

Доктор Аласдейр Ранкин, директор исследовательской группы по вопросам рака крови, сказал: "Мы призываем родителей не беспокоиться из-за этого исследования".

"В то время, как развитие сильной иммунной системы на раннем этапе жизни может несколько снизить риски, сейчас ничего невозможно сделать для окончательной профилактики детской лейкемии", - отмечает он.

"Хорошие микробы"

Это исследование является частью большого процесса изменений, которые происходят в медицине.

До сих пор мы относились к микробам как к "плохим парням". Однако признание их важной роли для нашего здоровья и благополучия делает революцию в понимании причин возникновения болезней - от аллергии до болезни Паркинсона и депрессии, а теперь и лейкемии.

Однако профессор Чарльз Свонтон, ведущий клинический консультант по раку в Великобритании, отмечает: "Детская лейкемия - редкость, и сейчас неизвестно, можно ли что-то сделать, чтобы предотвратить ее - как со стороны врачей, так и со стороны родителей".

"Мы хотим заверить родителей детей, страдающих лейкемией, что мы почти ничего не знаем о том, как предотвратить их болезни", - добавил ученый.

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