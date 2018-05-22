Полиция обвинила 35 футбольных клубов Украины в "договорняках"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Полиция расследовала коррупцию в футболе два года

Полиция провела спецоперацию по выявлению причастных к организации масштабной схемы "договорных" футбольных матчей в Украине. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Он также обнародовал видео, на котором подробно рассказывают о расследовании.

В коррупции в украинском футболе подозревают более 320 человек в 57-ми эпизодах. Среди подозреваемых есть арбитры, игроки, тренеры и руководители клубов разных лиг Украины.

В целом полиция задокументировала деятельность пяти преступных групп в десяти областях.

О подозрении сообщили не только игрокам, но и самим организаторам схем, заявил Арсен Аваков. Однако никаких задержаний не было.

"Мы пока не видим необходимости задерживать и бросать в камеры людей. Для нас важнее уничтожение этого явления в украинском футболе", - заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук на специальной пресс-конференции.

Договорные матчи проходили сразу в 4 лигах. К матчам с "фиксированным результатом" могут быть причастны сразу 35 клубов.

Преимущественно это клубы низших лиг. Из Премьер-лиги в договорных матчах подозревают луганскую "Зарю", полтавскую "Ворсклу" и донецкий "Олимпик".

В видео также фигурировали такие команды ФК "Николаев", ФК "Балканы", "Волынь", "Гериос", ФК "Сумы", "Кремень", черниговская "Десна", "Жемчужина", ФК "Нива", "Ингулец", "Говерла", "Таврия", ФК "Александрия", "Колос", черкасский "Днепр", ФК "Полтава", "Оболонь", "Звезда" Кропивницкий, "Ахтырка", "Буковина", "Энергия", "Прикарпатье", "Никополь" и "Кристалл".

"Для получения "правильного" результата в матче использовали любые методы: от подкупа игроков, арбитров, владельцев клубов, до запугивания и угроз. Суммы "награды" за каждый результат - победу или ничью - составляют от 30 до 100 тысяч грн", - заявил Арсен Аваков.

С 2015 года в Украине введена ответственность за участие в организации договорных матчей.

История договорняков

В 2015 году Верховная Рада приняла специальный закон, которым ввела административную и уголовную ответственность за влияние на результаты официальных спортивных соревнований с целью получения неправомерной выгоды.

Наказанием за это может быть штраф от 200 необлагаемых минимумов до тюремного заключения на 5 лет.

Впоследствии председатель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий стал первым вице-президентом Федерации футбола и пообещал способствовать борьбе с коррупцией в украинском футболе.

Комитет этики и честной игры Федерации футбола, занимающейся выявлением договорных матчей, возглавил известный итальянский специалист Франческо Баранка.

Несмотря на это, сегодняшние обыски и задержания стали первыми громкими антикоррупционными делами в украинском футболе.

До этого самым большим скандалом была ситуация с договорным матчем между харьковским "Металлистом" и львовскими "Карпатами" в 2008 году.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Инициатором криминализации футбольных договорных матчей был президент ФФУ Андрей Павелко

19 апреля 2008 года "Металлист" и "Карпаты" сыграли со счетом 4:0. После матча разгорелся скандал - харьковский и львовский клубы обвинили в том, что матч был договорным.

В октябре 2010 года апелляционный комитет Федерации футбола Украины пожизненно отстранил от любой футбольной деятельности экс-игрока "Карпат" Сергея Лащенкова и на пять лет дисквалифицировал спортивного директора "Металлиста" Евгения Красникова.

Клубы подали апелляцию в Спортивный суд в Лозанне, который в 2013 году подтвердил вину клубов в организации договорных матчей.

Международный суд принял решение лишить ФК "Металлист" бронзовых наград сезона 2007/2008. "Карпатам" и "Металлисту" к тому же присудили штраф в 25 тысяч долларов.

Штрафы заставили заплатили и многих должностных лиц обоих клубов, а также нескольких игроков, которых дисквалифицировали на разные сроки.

В то время в Украине не было уголовной или административной ответственности за участие в договорных матчах, поэтому правоохранительные органы этим делом не занимались.

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