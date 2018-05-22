Массовое отравление грибами в Иране: сотни госпитализированы, есть умершие

Копірайт зображення Getty Images Image caption До сих пор не понятно, какие именно грибы привели к массовому отравлению

В Иране более тысячи человек отравились грибами. Пятнадцать человек скончались, сотни - попали в больницы.

Большинство погибших - из провинции Керманшах.

Иранское информационное агентство Tasnim сообщает, что эффективного лечения такого отравления не существует. Грибы очень похожи на съедобные, однако их название не сообщается.

По меньшей мере двум пострадавшим пришлось проводить пересадку печени.

Власти рекомендуют населению не покупать собранные на природе грибы, а покупать их в супермаркетах.

Согласно сообщению Персидской службы ВВС, грибы в Иране иногда продают на улицах.

По данным агентства Tasnim, смертельные грибы растут в горных районах на западе Ирана после весенних ливней.

Некоторые ядовитые грибы очень трудно отличить от съедобных, и поэтому они часто попадают на местные рынки.

Власти настоятельно рекомендуют иранцам не покупать грибы на рынках, а только в магазинах, при этом они должны быть должным образом упакованы.

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