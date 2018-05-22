Отравление в школе в Харькове: госпитализировали 26 детей

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Во вторник, 22 мая, в школе №3 города Харькова в результате распыления неизвестного вещества отравились дети.

"37 учеников обратились за медицинской помощью с жалобами на слабость и затрудненное дыхание, 26 из них госпитализированы. Четверо из 26 госпитализированных находятся в реанимации", - сообщили в ГСЧС.

Специалисты провели замеры, однако опасные вещества обнаружены не были.

"Угрозы жизни детей нет. Причины происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве.

В настоящее время на месте ЧП работают бригады скорой помощи, полиция, сотрудники газовой службы.

По сообщению местных властей, состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести. Среди симптомов - слабость и затрудненное дыхание, а также бледность кожи.

Сейчас в школе дежурят машины экстренной помощи, на место происшествия также прибыли врачи, которые проводят профилактический осмотр учеников.

Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

В Верховной Раде призвали правительство обеспечить безопасность детей от отравления.

"Мы бы очень просили Кабинет министров организовать ведомственную группу, межведомственный координационный совет для того, чтобы выработать механизм реагирования на такие случаи", - заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

21 мая в школе Николаева неизвестным веществом отравились 36 школьников.

А еще раньше, 8 мая, похожая ситуация произошла в одной из школ Черкасс. Тогда на школьной линейке дети массово начали терять сознание из-за распыления неизвестного вещества. В общей сложности были госпитализированы 55 учеников и 4 взрослых.

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