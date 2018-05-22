Запрет на продажу земли в Украине нарушает права владельцев - решение ЕСПЧ

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает, что мораторий на продажу сельскохозяйственной земли нарушает права украинцев-владельцев этой земли. Если запрет не снимут, Украине придется платить компенсацию гражданам, которые обратились в суд.

Таковы решения по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины", которое рассматривалось судом с конца 2015 года.

Истцы - 71-летняя София Зеленчук из Ивано-Франковска и 79-летний житель Тернополя Виктор Цицюра.

В 2000 и 2004 году истцы унаследовали земельные паи и получили земельные сертификаты в 2007 и 2008 годах соответственно. Оба земельных участка сданы в аренду, за которую один из владельцев получает плату зерном и подсолнечным маслом, а другой истец - платой от 20 до 36 евро за гектар.

Каждый из истцов пока не получает компенсацию за нарушение своих прав, - в суде надеются, что в Украине все же будет создан эффективный рынок земли.

Но суд присудил истцам по 3000 евро компенсации за судебные издержки. Однако в ЕСПЧ отметили, что такие компенсации не будут назначаться следующим истцам в подобном деле, если таковые появятся.

Копірайт зображення AFP Image caption ЕСПЧ призвал Киев снять мораторий на продажу земли

Кроме того, суд обязал Украину предпринять законодательные шаги, которые бы обеспечили справедливость для владельцев земли, и это распространяется не только на истцов.

Однако это не означает, что в Украине немедленно должен заработать неограниченный ничем рынок земли, а украинское правительство имеет право самостоятельно определять, как будет решен этот вопрос.

Но если Украина и в дальнейшем "будет демонстрировать ложное промедление" с принятием соответствующих законов, то речь пойдет уже и о денежных компенсациях за нарушение прав.

В сообщении суда говорится, что "после распада Советского Союза в Украине распределение земли сельхозназначения происходило среди бывших членов колхозов". Однако впоследствии был введен, как тогда считали, временный запрет на продажу этой земли, получившей название "земельного моратория".

Правительство считает, что это должно предотвратить концентрацию земли в руках немногих, уберечь крестьян от нищеты и обеспечить использование земли именно для сельскохозяйственных работ.

Судьи обратили внимание, что и в самой Украине правительство декларировало цель создания рынка земли, "как только будет создана соответствующая инфраструктура".

"Однако суд выяснил, что государство не создало честный баланс между общими интересами общества и правами собственности истцов", - говорится в сообщении ЕСПЧ.

Более того, срок моратория несколько раз продлевали.

Временный запрет на десятки лет и миллиарды убытков

Копірайт зображення UNIAN Image caption Во Всемирном банке считают, что отмена моратория на продажу земли может добавить украинской экономике 1,5% роста

Впервые законодательный мораторий на продажу сельхозземли был введен более 15 лет назад. С того времени его неоднократно продлевали. Последний раз - в конце 2017 года.

Отмена моратория - одно из обязательств, которые взяла на себя Украина перед МВФ. Согласно меморандума, законопроект по земельной реформе должен быть разработан правительством и внесен в парламент до конца мая 2017 года.

Однако на фоне неоднозначных оценок планов продажи земли со стороны общества, участников рынка и экспертов, единственная законодательная инициатива так и не появилась.

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Во Всемирном банке подсчитали, что создание рынка земли могло бы стать значительным толчком для развития украинской экономики, а владельцам земли - принести справедливую стоимость их собственности.

"Отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель - сегодня самое большое, что может сделать украинское правительство, чтобы ускорить экономический рост", - заявляла директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

Она напоминает, что к сельхозземлям, ныне запрещенным к продаже, принадлежит около 70% всех земельных угодий Украины, где расположена треть мировых черноземов.

По расчетам Всемирного банка, если бы украинское правительство наконец решилось на "содержательную реформу земельной отрасли", это могло бы "расширить годовой объем производства на $15 млрд и увеличить ВВП примерно на 1,5%".

Кроме того, это могло бы принести 2 млрд долларов дохода от одноразовой продажи государственных земель и 250 млн долларов ежегодно от их аренды.

Обозреватели также обращают внимание, что несмотря на многолетний запрет на продажу земли, львиная доля украинских черноземов уже имеет фактических владельцев.

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