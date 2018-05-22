Украина сделала рывок в Индексе паспортов

Копірайт зображення UNIAN

Украина заняла 38-е место в международном Индексе паспортов. По данным составителей рейтинга, украинский паспорт дает возможность посетить 128 стран.

Этот индекс составляет международная компания Henley&Partners, которая дает консультации по вопросам гражданства.

В подсчетах используются данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА). Ранее рейтинг называли Индексом визовых ограничений.

Украину назвали лидером по улучшению позиции - за год страна преодолела 20 ступенек.

Среди других лидеров по улучшению - Грузия и Китай.

Копірайт зображення www.henleyglobal.com

Свое нынешнее 38-е место Украина делит с Никарагуа.

11 июня 2017 года граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовые поездки в страны Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые входят в Шенгенскую зону, но не являются членами ЕС.

После этого к безвизовому списку для граждан Украины добавились еще несколько стран, среди которых ОАЭ, Катар, Перу и Уругвай.

Лидером рейтинга является Япония, паспорт которой открывает свободный въезд в 189 стран мира.

Лидеры Индекса паспортов

1. Япония - 189 стран

2. Германия, Сингапур - 188

3. Финляндия, Франция, Италия, Южная Корея, Испания, Швеция - 187

4. Австрия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Великобритания, США - 186

5. Бельгия, Канада, Дания, Ирландия, Швейцария - 185

На последнем месте - Афганистан и Ирак, граждане которых имеют возможность посетить без визы только 30 стран.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram