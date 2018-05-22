Украина сделала рывок в Индексе паспортов
Украина заняла 38-е место в международном Индексе паспортов. По данным составителей рейтинга, украинский паспорт дает возможность посетить 128 стран.
Этот индекс составляет международная компания Henley&Partners, которая дает консультации по вопросам гражданства.
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В подсчетах используются данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА). Ранее рейтинг называли Индексом визовых ограничений.
Украину назвали лидером по улучшению позиции - за год страна преодолела 20 ступенек.
Среди других лидеров по улучшению - Грузия и Китай.
Свое нынешнее 38-е место Украина делит с Никарагуа.
11 июня 2017 года граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовые поездки в страны Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые входят в Шенгенскую зону, но не являются членами ЕС.
После этого к безвизовому списку для граждан Украины добавились еще несколько стран, среди которых ОАЭ, Катар, Перу и Уругвай.
Лидером рейтинга является Япония, паспорт которой открывает свободный въезд в 189 стран мира.
Лидеры Индекса паспортов
1. Япония - 189 стран
2. Германия, Сингапур - 188
3. Финляндия, Франция, Италия, Южная Корея, Испания, Швеция - 187
4. Австрия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Великобритания, США - 186
5. Бельгия, Канада, Дания, Ирландия, Швейцария - 185
На последнем месте - Афганистан и Ирак, граждане которых имеют возможность посетить без визы только 30 стран.