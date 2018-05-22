Украинские военные впервые испытали Джевелины

Копірайт зображення Пресс-служба АП Украины

Петр Порошенко проверил готовность Вооруженных сил применить американские противотанковые комплексы Джевелин (Javelin), заявила пресс-служба президента.

Учения прошли на одном из военных полигонов. Где именно, не уточняется.

Президенту продемонстрировали контрольные пуски по наземным целям, которые выполнили украинские военнослужащие.

"Впервые в Украине состоялось испытание противотанкового комплекса третьего поколения "Джевелин". Я уверен в том, что на сегодняшний день боевые возможности украинских Вооруженных сил значительно выросли", - сказал Порошенко.

По его словам, "Джевелины" являются оборонительным оружием, которое будет применено только во время "наступлений Российской Федерации на позиции украинских войск".

1 марта Агентство Минобороны США по вопросам сотрудничества в сфере безопасности заявило, что Госдепартамент поддержал решение о передаче Украине комплексов Javelin на сумму до 47 млн ​​долларов.

Сообщалось, что после этого решения украинская армия получит 37 пусковых установок Javelin (включая два ПТРК для запчастей) и 210 ракет к ним; тренировочные комплексы; тренинги по использованию ПТРК и их техническому обеспечению; услуги по транспортировке.

В Госдепе отметили, что это решение - часть усилий США, чтобы помочь Украине защитить территориальную целостность и "сдержать дальнейшую агрессию".

Россию эти сообщения возмутили. В российском МИД заявили, что США "переступили черту, объявив о намерении предоставлять Украине вооружение прямого сокрушительного действия". Москва также отрицает поставку танков сепаратистам на Донбассе.

В то же время в Киеве заявляют, что поставки противотанковых ракетных комплексов позволят армии более эффективно сдерживать агрессию России и поддерживаемых ею сепаратистов.

Москва отрицает участие своих военных в конфликте на востоке Украины, однако признает, что в вооруженных формированиях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" есть российские добровольцы.

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