Цукерберг извинился перед европейцами

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Во время встречи с европейскими депутатами основатель Facebook Марк Цукерберг извинился за недостатки соцсети.

"На протяжении последних лет мы не сделали достаточно, чтобы предотвратить использование разработанных нами инструментов не на пользу, а во вред", - заявил Цукерберг в Европейском парламенте.

"Идет ли речь о фейковых новостях, иностранном вмешательстве в выборы или дезинформации, мы не воспринимали нашу ответственность достаточно широко".

"В 2016 году мы слишком медленно идентифицировали российское влияние на президентские выборы в США. В то время мы были больше сосредоточены на более традиционных кибератаках. Мы обнаруживали их и сообщали пользователям. Но мы не были готовы к координированной операции по дезинформации, о которой мы знаем теперь", - заявил Цукерберг.

Он сообщил, что до конца этого года FB удвоит количество специалистов, которые работают над тем, чтобы сделать соцсеть безопасной для потребителей, добавив, что эта безопасность важнее, чем прибыли компании.

Копірайт зображення AFP Image caption Не все радостно встречали основателя Facebook в Европе

По словам основателя FB, сейчас соцсетью пользуются около 400 млн европейцев. Дублин является штаб-квартирой компании, а Лондон - самой крупной инженерной базой за пределами США.

Марк Цукерберг упомянул ту роль, которую играет соцсеть в жизни мигрантов, прибывающих в Европу, позволяя им поддерживать постоянную связь с родными, а также роль FB в развитии малого и среднего бизнеса в Европе.

Он также просил политиков не забывать, что FB помогает им напрямую общаться с избирателями и доносить свою позицию.

В целом по Европе FB имеет планы увеличить количество своих работников до 10 тысяч в 12 европейских городах.

Вместе с тем, Facebook вывел более 1,5 млрд пользователей из-под юрисдикции своей штаб-квартиры в Ирландии, переведя их в США, чтобы избежать дорогостоящих юридических процедур, связанных с нарушением европейского законодательства по защите данных.

Изначально планировалось, что встреча Марка Цукерберга с европейскими парламентариями будет проходить за закрытыми дверями. Однако это решение подверглось критике со стороны как политиков, так и избирателей в Европе.

Однако формат встречи очень отличался от свидетельства основателя.

Британские парламентарии также хотели встретиться с Марком Цукербергом после скандала с использованием персональных данных пользователей, однако основатель Facebook отказался.

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