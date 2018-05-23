Финал ЛЧ в Киеве: где смотреть и где встретить звезд футбола

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Если вы не среди тех 62-х тысяч болельщиков, которые будут смотреть поединок "Ливерпуля" и "Реала" на НСК "Олимпийском", мы собрали информацию о местах и событиях в Киеве, где можно почувствовать этот футбольный праздник.

Единственное место в Киеве, где в субботу можно будет посмотреть финал Лиги Чемпионов на большом экране - это фан-зона на Контрактовой площади.

Матч начнется 26 мая в 21:30.

Копірайт зображення unian Image caption Контрактовая площадь в субботу превратится в огромную фан-зону. Здесь будут транслировать футбол

"Впервые в истории чемпионата организован публичный просмотр финала, это будет Контрактовая площадь в Киеве", - рассказал заместитель председателя КГГА Андрей Мирошниченко.

Матч в Украине будут транслировать телеканал "Украина" и "Футбол 1". Матч будут смотреть сотни миллионов зрителей в более чем 200 странах.

Где встретить футбольных звезд?

Ежегодно в городе, принимающем финал Лиги чемпионов УЕФА, проводят специальный турнир, где в футбол играют легенды спорта.

Копірайт зображення unian Image caption Шевченко будет играть, а Кличко тренировать

Событие под названием "Фестиваль Чемпионов" пройдет и в Киеве.

В пятницу, 25 мая, на специально установленном мини-футбольном поле на Крещатике (в районе ЦУМа) сыграют четыре команды - "Легенды" Реала "," Легенды "Ливерпуля", команда "Легенды УЕФА" и команда "Шевченко и друзья" . В последнем тренерами будут мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир Кличко.

Футболисты сыграют четыре 30-е минутные игры, два полуфинала, финал и игру за третье место, в перерывах между которыми состоятся автограф-сессии футболистов.

Расписание матчей "Фестиваля чемпионов" такой:

• 16: 00-16: 30 Первый полуфинал;

• 16: 45-17: 15 Второй полуфинал;

• 17: 30-18: 00 Матч за третье место;

• 18: 15-18: 45 Финал

Трансляцию этого турнира покажут на экране на Крещатике, но самого финала Лиги Чемпионов там не будет.

Состав команд "Фестиваля чемпионов"

"Легенды "Реала": Ежи Дудек, Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, Макелеле, Камбьяссо, Миятович, Давор Шукер.

"Легенды"Ливерпуля": Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Макманаман, Джейсон Макейтир, Луис Гарсия, Робби Фаулер.

"Шевченко и друзья": Александр Шовковский, Ия Андрущак, Кларенс Зеедорф, Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Билли Вингрув, Джереми Линч.

"Легенды Лиги чемпионов УЕФА" : Витор Байя, Жозе Босингва, Марсель Десаи, Алекс Скотт, Деку, Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон.

Копірайт зображення unian Image caption На Крещатике будут концерты и футбол

Вход на "Фестиваль Чемпионов" на Крещатике будет свободным, но всем, кто планирует ехать в центр города, городская власть рекомендует брать с собой документы.

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В Милане такой фестиваль чемпионов посетили более 400 тысяч гостей. Чтобы избежать толпы, советуют приходить на "Фестиваль Чемпионов" утром 24 мая или до обеда 27 мая.

"Если вы хотите увидеть звезд футбола, то вам надо обязательно прийти на матч Легенд, который состоится на Крещатике, в пятницу 25.05, в 16.00. В случае, если вы любите музыку, дискотеки, тогда пятницу после 18: 00 - это ваше время на Фестивале чемпионов", - советует Андрей Мирошниченко.

24 мая на Крещатике выступит Даха Браха, группа Latexfauna и TNMK.

Фото с Кубком и футбол бездомных

Утром 24 мая на Крещатик привезут главные трофеи соревнований - Кубок Лиги чемпионов УЕФА и Кубок чемпионов среди женщин.

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Сфотографироваться с кубком Лиги Чемпионов можно будет до 26 мая включительно, а с Кубком чемпионов среди женщин - до 24 мая.

Также на Крещатике будет работать галерея чемпионов УЕФА, с фотографиями самых ярких моментов предыдущих финалов.

24 мая состоится матч среди бездомных в рамках кампании УЕФА.

Места для фанов

В Киеве на финал ожидают около 100 тысяч иностранных гостей, 20 тысяч из которых прилетят в день матча.

Копірайт зображення unian Image caption Фаны "Ливерпуля" будут собираться в парке Шевченко

Местом встречи болельщиков "Реала" будет площадь возле станции метро "Дворец Украина", фаны "Ливерпуля" будут собираться в парке Шевченко. Там для них оборудуют зоны отдыха, оттуда фанаты пойдут к стадиону.

Перекрытый центр

В день матча территорию вокруг стадиона в радиусе 1,5 километра перекроют.

В частности, это улица Владимирская, бульвар Леси Украинки, улицы Евгения Коновальца, Богдана Хмельницкого и Крещатик, который уже перекрыт с 12 мая. Периметр, очерченный по этим улицам, будет пешеходным. Ограничения будут действовать с 20:00 25 мая по 6:00 27 мая.

Копірайт зображення kyivcity.gov.ua Image caption Схема перекрытых улиц в центре Киева

Жители, чьи дома расположены в этом транспортном периметре, смогут подъехать к дому с паспортом.

Припарковать авто рядом со стадионом также будет невозможно, поэтому в этот день лучше пользоваться общественным транспортом.

Станция метро "Олимпийская" 26 мая закроется в 18:00. Но общественный транспорт в ночь на 27 мая будет работать на три часа дольше.

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