Британия "превращается в кокаиновую столицу Европы"
Великобритания "быстро превращается в крупнейшего потребителя кокаина в Европе", предостерег министр по вопросам безопасности страны.
Бен Уоллес заявил депутатам, что технологии как никогда раньше помогают молодежи торговать наркотиками, общаться об этом в безопасном пространстве и создавать связи.
Эти заявления прозвучали в парламенте при обсуждении стратегии правительства по преодолению насилия.
По словам министра, смартфоны и шифрования данных все чаще позволяют обходиться без посредников при международной торговле наркотиками.
"Молодежь имеет возможность заказывать наркотики, а банды могут доставлять до дверей большие пакеты этих веществ от албанских или сербских наркоторговцев или даже от местных", - заявил он.
Таким образом "Британия быстро превращается в крупнейшего потребителя кокаина в Европе, ведь здесь есть большой спрос".
По его словам, кокаин больше не является "привилегией яппи (молодых образованных и состоятельных горожан. - Ред.) или богатых людей", и его все больше используют в сельских общинах.
Например, в графстве Ланкашир это привело к войнам между различными бандами, которые не могли поделить "сферы влияния".
"Сейчас это - высокорентабельный препарат с высоким уровнем поставок, и это приводит к насилию", - добавил британский министр.