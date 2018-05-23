Британия "превращается в кокаиновую столицу Европы"

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Великобритания "быстро превращается в крупнейшего потребителя кокаина в Европе", предостерег министр по вопросам безопасности страны.

Бен Уоллес заявил депутатам, что технологии как никогда раньше помогают молодежи торговать наркотиками, общаться об этом в безопасном пространстве и создавать связи.

Эти заявления прозвучали в парламенте при обсуждении стратегии правительства по преодолению насилия.

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По словам министра, смартфоны и шифрования данных все чаще позволяют обходиться без посредников при международной торговле наркотиками.

"Молодежь имеет возможность заказывать наркотики, а банды могут доставлять до дверей большие пакеты этих веществ от албанских или сербских наркоторговцев или даже от местных", - заявил он.

Таким образом "Британия быстро превращается в крупнейшего потребителя кокаина в Европе, ведь здесь есть большой спрос".

Копірайт зображення Met Police Image caption Кокаин, изъятый полицией

По его словам, кокаин больше не является "привилегией яппи (молодых образованных и состоятельных горожан. - Ред.) или богатых людей", и его все больше используют в сельских общинах.

Например, в графстве Ланкашир это привело к войнам между различными бандами, которые не могли поделить "сферы влияния".

"Сейчас это - высокорентабельный препарат с высоким уровнем поставок, и это приводит к насилию", - добавил британский министр.

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