Новейший истребитель F-35 испытали в боевой операции

Копірайт зображення Israel Defense Forces Image caption Израиль уже заказал 50 истребителей F-35

Военно-воздушные силы Израиля сообщили о первом применении в боевой операции американского многофункционального истребителя-бомбардировщика F-35.

Израильские ВВС продемонстрировали фотографии самолетов в небе над столицей Ливана Бейрутом и сообщили, что истребители "нанесли два авиаудара на двух разных фронтах".

О точном месте атак и их результатах не сообщают.

"Как вы знаете, мы недавно победили на "Евровидении" с песней" Игрушка ". Так вот, самолеты F-35 - это не игрушка", - сказал командующий Военно-воздушными силами Израиля Амикам Норкин.

Израиль первым импортировал из США новейший одноместный истребитель F-35. Страна уже заказала 50 самолетов, но может расширить заказ до 75.

В Израиле F-35 известны под названием на иврите - "Адир" ( "Могучий").

Почему самолет называют передовым?

Самолет разработан компанией Lockheed Martin и впервые выполнил полет в 2006 году. Основная его особенность - универсальность. Его поставят на вооружение и в ВВС США, и в Корпус морской пехоты и американскому флоту.

Технические характеристики самолета: масса пустого самолета - 13,1 тонн, максимальная масса для взлета - 31 тонна, дальность полета - 2200 км, максимальная скорость - 1931 км в час, боевой радиус - 1093 км.

На вооружении у F-35 две ракеты класса воздух-воздух, две корректируемые бомбы массой по 910 кг, 25 мм пушка.

Самолет может использовать три варианта взлета-посадки: обычный взлет, короткий взлет и вертикальная посадка, использование "катапульты" на авианосце.

Применение технологии "Стелс" (невидимки) позволяет самолету избегать радаров.

За что его критикуют?

Копірайт зображення Reuters Image caption Некоторые аналитики ставят под сомнение боевые характеристики F-35

F-35 неоднократно критиковали в США из-за высокой стоимости и боевых характеристик.

Президент США Дональд Трамп в Twitter раскритиковал стоимость самолета, которая достигает 100 млн долларов за один самолет.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис после этого должен был защищать оборонную программу, в рамках которой разрабатывался новейший самолет.

Программа по разработке истребителей F-35 рассчитана до 2070 года, а ее общая стоимость оценивается в 1,5 трлн долларов.

Ряд экспертов утверждает, что F-35 не хватает маневренности, из-за чего он не может противостоять в бою истребителю F-16. Сообщалось также о проблемах с обзором из кабины пилотов.

Почему Израиль заявил об испытаниях именно сейчас?

Как отмечает корреспондент ВВС в Иерусалиме Том Бейтман, заявления Израиля об использовании истребителя в бою - еще до американцев, - свидетельствуют о желании продемонстрировать военную мощь на фоне конфликта с Ираном.

Израиль заявляет, что его недавние авиаудары в Сирии были нацелены против иранских военных объектов и стали ответом на ракетные обстрелы израильских позиций на Голанских высотах.

В Сирии воюют несколько сотен иранских кадровых военных, которых Тегеран называет военными советниками сирийской армии. Иран также направил тысячи бойцов-добровольцев в поддержку правительства Башара Асада.

США оказывают Израилю больше военной помощи, чем любая другая страна в мире - около 4 млрд долларов в год. Законы США о торговле оружием требуют его поставок на Ближний Восток в таком объеме, чтобы Израиль всегда имел военное превосходство в регионе.

Ранее поступали сообщения о том, что F-35 израильские ВВС уже использовали в боевых условиях - вероятно, в январе прошлого года.

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