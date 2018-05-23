Новейший истребитель F-35 испытали в боевой операции
Военно-воздушные силы Израиля сообщили о первом применении в боевой операции американского многофункционального истребителя-бомбардировщика F-35.
Израильские ВВС продемонстрировали фотографии самолетов в небе над столицей Ливана Бейрутом и сообщили, что истребители "нанесли два авиаудара на двух разных фронтах".
О точном месте атак и их результатах не сообщают.
"Как вы знаете, мы недавно победили на "Евровидении" с песней" Игрушка ". Так вот, самолеты F-35 - это не игрушка", - сказал командующий Военно-воздушными силами Израиля Амикам Норкин.
Израиль первым импортировал из США новейший одноместный истребитель F-35. Страна уже заказала 50 самолетов, но может расширить заказ до 75.
В Израиле F-35 известны под названием на иврите - "Адир" ( "Могучий").
Почему самолет называют передовым?
Самолет разработан компанией Lockheed Martin и впервые выполнил полет в 2006 году. Основная его особенность - универсальность. Его поставят на вооружение и в ВВС США, и в Корпус морской пехоты и американскому флоту.
Технические характеристики самолета: масса пустого самолета - 13,1 тонн, максимальная масса для взлета - 31 тонна, дальность полета - 2200 км, максимальная скорость - 1931 км в час, боевой радиус - 1093 км.
На вооружении у F-35 две ракеты класса воздух-воздух, две корректируемые бомбы массой по 910 кг, 25 мм пушка.
Самолет может использовать три варианта взлета-посадки: обычный взлет, короткий взлет и вертикальная посадка, использование "катапульты" на авианосце.
Применение технологии "Стелс" (невидимки) позволяет самолету избегать радаров.
За что его критикуют?
F-35 неоднократно критиковали в США из-за высокой стоимости и боевых характеристик.
Президент США Дональд Трамп в Twitter раскритиковал стоимость самолета, которая достигает 100 млн долларов за один самолет.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис после этого должен был защищать оборонную программу, в рамках которой разрабатывался новейший самолет.
Программа по разработке истребителей F-35 рассчитана до 2070 года, а ее общая стоимость оценивается в 1,5 трлн долларов.
Ряд экспертов утверждает, что F-35 не хватает маневренности, из-за чего он не может противостоять в бою истребителю F-16. Сообщалось также о проблемах с обзором из кабины пилотов.
Почему Израиль заявил об испытаниях именно сейчас?
Как отмечает корреспондент ВВС в Иерусалиме Том Бейтман, заявления Израиля об использовании истребителя в бою - еще до американцев, - свидетельствуют о желании продемонстрировать военную мощь на фоне конфликта с Ираном.
Израиль заявляет, что его недавние авиаудары в Сирии были нацелены против иранских военных объектов и стали ответом на ракетные обстрелы израильских позиций на Голанских высотах.
В Сирии воюют несколько сотен иранских кадровых военных, которых Тегеран называет военными советниками сирийской армии. Иран также направил тысячи бойцов-добровольцев в поддержку правительства Башара Асада.
США оказывают Израилю больше военной помощи, чем любая другая страна в мире - около 4 млрд долларов в год. Законы США о торговле оружием требуют его поставок на Ближний Восток в таком объеме, чтобы Израиль всегда имел военное превосходство в регионе.
Ранее поступали сообщения о том, что F-35 израильские ВВС уже использовали в боевых условиях - вероятно, в январе прошлого года.