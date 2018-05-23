Манчестер Юнайтед назвали самым дорогим клубом Европы
"Манчестер Юнайтед" опять назвали самым дорогим футбольным клубом Европы. Его стоимость оценили в 3,255 млрд евро. Клуб возглавил рейтинг KPMG, опередив "Реал" (Мадрид) и "Барселону".
Исследование, авторы которого проанализировали сезоны 2015/16 и 2016/17 годов, сосредоточилось на таких аспектах как доходность, право на трансляцию, популярность, спортивный потенциал и стоимость стадиона.
Финалист нынешней Лиги чемпионов "Ливерпуль" занял восьмое место в списке.
Всего в рейтинге проанализированы 32 ведущие команды. Клубы английской Премьер-лиги доминируют в топ-10.
Генеральный директор KPMG в области спорта и автор этого доклада Андреа Сартори, отметил, что за последний год общая стоимость футбольной индустрии возросла.
"Росту способствуют различные факторы, один из которых - увеличение операционных доходов главных 32-х клубов на 8%", - сказал он.
Топ-10 клубов по рыночной стоимости
- "Манчестер Юнайтед" - € 3,255 млрд
- "Реал" - € 2,92 млрд
- "Барселона" - € 2,78 млрд
- "Бавария" Мюнхен - € 2,55 млрд
- "Манчестер Сити" - € 2,16 млрд
- "Арсенал" - € 2,10 млрд
- "Челси" - € 1,76 млрд
- "Ливерпуль" - € 1,58 млрд
- "Ювентус" - € 1.30 млрд
- "Тоттенхэм" - € 1.29 млрд
Источник: KPMG
В сезонах 2015/16 и 2016/17 годов "Манчестер Юнайтед" выиграл Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.