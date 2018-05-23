Манчестер Юнайтед назвали самым дорогим клубом Европы

Копірайт зображення Getty Images Image caption В топ-10 попали и "Манчестер Юнайтед", и "Челси"

"Манчестер Юнайтед" опять назвали самым дорогим футбольным клубом Европы. Его стоимость оценили в 3,255 млрд евро. Клуб возглавил рейтинг KPMG, опередив "Реал" (Мадрид) и "Барселону".

Исследование, авторы которого проанализировали сезоны 2015/16 и 2016/17 годов, сосредоточилось на таких аспектах как доходность, право на трансляцию, популярность, спортивный потенциал и стоимость стадиона.

Финалист нынешней Лиги чемпионов "Ливерпуль" занял восьмое место в списке.

Всего в рейтинге проанализированы 32 ведущие команды. Клубы английской Премьер-лиги доминируют в топ-10.

Генеральный директор KPMG в области спорта и автор этого доклада Андреа Сартори, отметил, что за последний год общая стоимость футбольной индустрии возросла.

"Росту способствуют различные факторы, один из которых - увеличение операционных доходов главных 32-х клубов на 8%", - сказал он.

Топ-10 клубов по рыночной стоимости

"Манчестер Юнайтед" - € 3,255 млрд

"Реал" - € 2,92 млрд

"Барселона" - € 2,78 млрд

"Бавария" Мюнхен - € 2,55 млрд

"Манчестер Сити" - € 2,16 млрд

"Арсенал" - € 2,10 млрд

"Челси" - € 1,76 млрд

"Ливерпуль" - € 1,58 млрд

"Ювентус" - € 1.30 млрд

"Тоттенхэм" - € 1.29 млрд

Источник: KPMG

В сезонах 2015/16 и 2016/17 годов "Манчестер Юнайтед" выиграл Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

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