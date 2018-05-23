Плата за шалости: подросток должен заплатить $ 36 млн штрафа за лесной пожар

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пожарные службы тушили пожар в Орегоне три месяца

В США суд обязал 15-летнего подростка выплатить более 36 млн долларов штрафа.

Парень признал, что его действия привели к началу лесного пожара, который длился три месяца в американском штате Орегон.

Судья округа Гуд-Ривер постановил также, что парень должен написать письма с извинениями 152 людям, которых пламя застало в пешем походе.

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Пожар в Игл-Крик, который продолжался три месяца - с сентября по ноябрь 2017 года в живописном ущелье реки Колумбия, уничтожил несколько домов.

Согласно документам суда, парень, имя которого не называется, признал, что 2 сентября 2017 года бросил петарду в каньон Игл-Крик с высохшей травой.

Пожар выжег 48 акров земли, а пожарные потратили 18 млн долларов на его гашение.

Копірайт зображення Wikimedia Commons Image caption Пожар в штате Орегон продолжалась три месяца

В итоге парень признал себя виновным в уничтожении по неосторожности частного и общественного имущества, размещении легковоспламеняющихся веществ в лесу, преступном причинении вреда на сумму более 5000 долларов и непредумышленном создании угрозы для других.

Подросток должен заплатить 36,618 млн долларов пострадавшим во время пожара в Игл-Крик - в частности, Службе леса США, Департаменту по транспорту штата Орегон, индейской "Конфедерации племен теплых источников", владельцам уничтоженных зданий и другим.

Кроме того, он получил 5-летний условный срок и должен будет отработать 1920 часов общественных работ в Службе леса США.

Суд признал в своем решении, что подросток не сможет оплатить полную сумму штрафа.

Но судья Олсон напомнил о "предохранителях" в законодательстве штата, которые позволяют несовершеннолетним правонарушителям прекратить выплаты через 10 лет, если они пройдут условный срок и не совершат других преступлений.

Копірайт зображення Wikimedia Commons Image caption Пожарные потратили 18 млн долларов на тушение пожара в Игл-Крик

Джек Моррис, адвокат парня, на прошлой неделе отмечал, что штраф чрезмерен, и призвал судью присудить "разумную и рациональную" сумму штрафа, сообщает Oregonian.

Но судья Олсон отметил, что сумма "явно пропорциональна преступлению, поскольку она не превышает финансовый ущерб, причиненный молодым человеком". Он попросил чиновников из службы по делам несовершеннолетних помочь подростку составить график выплаты штрафа.

Мать парня в ноябре заявила газете Oregonian, что пожар был "травмой" для ее сына.

Сам подсудимый в феврале отметил на заседании суда: «Теперь я понимаю, насколько важно думать перед тем, как действовать, потому что мои действия могут иметь серьезные последствия".

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