Копірайт зображення Press Association Image caption Ольга Токарчук (слева) и переводчица ее романа "Полеты" Дженнифер Крофт

Польская писательница Ольга Токарчук получила Международную Букеровскую премию

Токарчук получила приз в 50 тысяч фунтов за свой роман "Полеты". Она разделит этот приз с переводчиком ее книги на английский язык Дженнифер Крофт.

Победителей объявили на церемонии в Лондоне.

Председатель жюри, британская писательница Лиза Аппиньянези назвала Ольгу Токарчук "писательницей замечательного остроумия, воображения и литературного стиля".

В пресс-релизе на сайте Международной Букеровской премии "Полеты" назвали "романом с эпизодами от XVII века до современности, связанными темами путешествий и человеческой анатомии".

Ольга Токарчук родилась в 1962 году в Сулехове.

В интервью изданию "Молодежный перекресток" в 2010 году писательница рассказала о своем происхождении: "Моя бабушка Ольга Токарчук была украинкой, дед - поляком, после войны семья распалась, часть осталась здесь, другая поселилась в Польше, а еще часть - во Франции. Я не знаю украинского, хотя отец знает... И тут во Львове моя семья, недалеко от Збаража. А вообще Токарчуки происходят от Токов, что возле Тернополя".

Будущая писательница закончила факультет психологии Варшавского университета и некоторое время работала психотерапевтом.

Ольга Токарчук - автор 8 романов и двух сборников рассказов. Некоторые из ее произведений переведены на украинский язык, в частности "Путешествие людей книги", "Правик и другие времена", "Игра на многих барабанчиках", "Последние истории", "Веди свой плуг над костями мертвых", "Бегуны".

Писательница критикует политику действующего польского правительства партии "Право и справедливость", в частности, об отказе принимать беженцев.

Дженнифер Крофт - британская переводчица, которая переводит литературные произведения с польского, украинского и испанского языков.

В короткий перечень номинантов премии этого года вошли француженка Виржини Деспентс, южнокорейская писательница Хан Ган, венгр Ласло Краснохоркай, испанский писатель Антонио Муньос Молина, писатель из Ирака Ахмед Саадави.

Что такое Международная Букеровская премия?

Ежегодная Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) - престижная британская литературная премия, учрежденная в 2005 году.

Ее вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский язык. Деньги делятся поровну между автором и переводчиком, чтобы подчеркнуть важность работы переводчика.

Среди лауреатов премии - американец Филип Рот, албанец Исмаил Кадаре, канадская новелистка Элис Манро, которая также лауреат Нобелевской премии.

Международную Букеровскую премию не стоит путать с Букеровской премией (Man Booker Prize), которую ранее вручали писателям и поэтам из стран Содружества Наций и Ирландии, а с 2014 года - авторам англоязычных произведений со всего мира.

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