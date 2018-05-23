Зачем Facebook просит у пользователей их обнаженные фото?

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Facebook просит своих британских и американских пользователей присылать администрации соцсети собственные обнаженные фото - чтобы помочь им избежать так называемой "порномести".

Идея такого шага со стороны Facebook заключается в том, чтобы заблокировать ваши интимные фото еще до того, как они попадут в сеть. Если вы вдруг беспокоитесь, что кто-то может распространить их в интернете из недобрых побуждений.

Подобную технологию уже используют для борьбы с детской порнографией.

Facebook протестировал систему в Австралии, теперь распространяет ее на Британию, США и Канаду.

Как это работает?

Если вы у вас есть фотографии, о которых вы беспокоитесь, в Facebook говорят, что вам следует связаться с их партнером, который занимается этой проблемой - в Британии это горячая линия для помощи жертвам порномести. Ее работники отправят вам ссылку, на которую можно загрузить фотографии.

Как объясняет руководитель службы безопасности Facebook Антигона Дэвис, эти фотографии увидит "только очень маленькая группа из около пяти специально обученных аналитиков".

Они создадут для каждой фотографии уникальный цифровой отпечаток. Этот специальный код будет храниться в базе данных.

Если кто-то другой попытается загрузить в Facebook, Instagram или Messenger это же фото, система распознает его отпечаток и заблокирует еще до того, как оно появится онлайн.

В базе данных будут храниться только уникальные коды фотографий - оригиналов там не будет.

Какие гарантии?

Как признает Дэвис, "стопроцентных гарантий там, где дело доходит до технологий распознавания фотографий, нет".

Ведь фотографии можно видоизменять, чтобы они отличались от оригинала. Хотя Антигона Дэвис уверяет, что эти технологии развиваются.

Пока вся система работает только при условии, что два фото полностью совпадают.

По данным горячей линии помощи жертвам порномести в Великобритании, ежегодно количество таких случаев растет. В 2015 году в агентство обратились 500 пострадавших, тогда как в 2017 - более тысячи.

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