Дипломатов США в Китае предупредили: опасайтесь непонятных звуков

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пострадавший дипломат работал в американском консульстве города Гуанчжоу

Госдепартамент США призвал своих сотрудников, работающих в Китае, сообщать о любых проблемах со слухом и зрением, после того как один из работников сообщил об испытываемых им странных симптомах.

Как сказано в заявлении, распространенном американским посольством в КНР, у пострадавшего возникли "едва ощутимые неявственные, но при этом нетипичные ощущения звука и давления".

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что по медицинским характеристикам случившееся напоминает недавнюю предполагаемую "акустическую атаку" на американских дипломатов на Кубе.

Отношения между Китаем и США в последнее время довольно сильно охладели на фоне опасений о начале между двумя странами торговой войны.

Госдепартамент заявил, что подходит к происшедшему очень серьезно, но США не стал возлагать вину на Китай.

Что произошло в Китае?

Пресс-секретарь посольства Джинни Ли рассказала, что неназванный сотрудник испытал "целый ряд физических симптомов" в период между концом 2017 и апрелем 2018 года, когда он работал в американском консульстве в городе Гуанчжоу.

Сотрудника отправили в США, и 18 мая в посольстве узнали, что ему диагностировали слабую травму головного мозга, сообщила Ли.

"Пока мы не знаем, что стало причиной этих симптомов, и нам неизвестно, происходило ли что-либо подобное в Китае - в дипломатическом корпусе или за его пределами", - говорится в заявлении Госдепа.

"Американское правительство подходит к этим сообщениям очень серьезно, и о происшедшем были уведомлены находящиеся в Китае сотрудники".

В сообщении содержится предупреждение: "Если, находясь в Китае, вы почувствуете любые необычные резкие слуховые или другие ощущения, сопровождающиеся необычными звуками или пронизывающим шумом, не пытайтесь установить их источник. Вместо этого переместитесь куда-нибудь, где эти звуки не будут слышны".

Ли отметила, что китайские власти пообещали провести расследование и принять необходимые меры.

Акустическая атака?

Происшедшее в Китае напоминает предполагаемые акустические атаки в Гаване.

Выступая в комитете палаты представителей по иностранным делам, Помпео заявил: "Медицинские показатели напоминают и полностью соответствуют медицинским показателям, зафиксированным у американцев, работавших на Кубе".

Он добавил, что в Гуанчжоу отправилась группа медиков, чтобы провести расследование.

"Мы выясняем, что произошло - как в Гаване, так и в Китае, - сказал Помпео. - Мы попросили китайцев оказать содействие в этом, и они пообещали выполнить свои предусмотренные Венской конвенцией обязанности по обеспечению безопасности представителей американской дипмиссии".

Он отметил, что пока нет никаких свидетельств, позволяющих установить прямую связь между инцидентами в Китае и на Кубе.

"В настоящий момент мы не можем связать произошедшее с тем, что случилось в Гаване, но мы изучаем все возможности", - сообщил агентству Франс пресс неназванный представитель американского посольства в Пекине

Виды акустического оружия

Инфразвук - ниже 20Гц

частоты, слишком низкие для восприятия человеческим ухом

очень громкий инфразвук может вызвать головокружение, рвоту и неконтролируемую дефекацию

для произведения подобного эффекта потребовались бы огромные колонки

Ультразвук - выше 20 тысяч Гц

проще направить

направленный ультразвук можно направлять через стену или другую видимую преграду

есть риск, что пострадает не только человек, на которого направлена атака, но и другие люди, в том числе и тот, кто осуществляет нападение

Что произошло на Кубе?

В ноябре 2016 года находившиеся на Кубе дипломаты начали жаловаться на странные проблемы со здоровьем, в том числе на головокружение, рвоту и проблемы со слухом.

По информации Госдепа, в Гаване пострадали более 20 сотрудников, а также по меньшей мере двое граждан Канады.

США обвинили в происшедшем Кубу, возложив на нее ответственность либо за непосредственную организацию атаки, либо за то, что ее не удалось предотвратить.

Куба отрицает свою причастность к инциденту и называет обвинения политической манипуляцией, цель которой - нанести ущерб двусторонним отношениям.

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