Как Маск хочет проверять журналистов?

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Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил о намерении создать сервис, с помощью которого пользователи смогут оценить достоверность любого материала в СМИ и формировать рейтинг журналистов.

Это связано с последними материалами о Tesla, которые, по мнению Маска, несправедливы.

В частности, появились критические публикации о неприемлемых условиях труда на заводе компании Tesla, проблемах с тормозами в электромобилях ее производства и связанных с этим авариях на дорогах.

В ответ Илон Макс ответил, что эти обвинения беспочвенны, учитывая большое количество ДТП с участием других авто.

По словам руководителя Tesla, сервис должен не только обладать защитой от ботов, но и разоблачать каждого, кто их использует для дезинформации.

"Проблема в том, что журналисты находятся под постоянным давлением в попытке получить больше кликов и заработать на рекламе или не быть уволенными", - сказал он.

Маск предполагает, что ресурс может назвать Pravda - так называлась газета, которую издавали в Советском Союзе.

В рейтинге миллиардеров журнала Forbes в 2017 году его состояние оценивалось в 19 млрд долларов.

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