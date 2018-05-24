Трампу запретили блокировать пользователей в Twitter

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Суд в Нью-Йорке запретил президенту США Дональду Трампу блокировать в Twitter пользователей, которые критикуют его решения.

По мнению судьи Наоми Рейс Бучвалд, блокировка пользователей по причине их политических взглядов является дискриминацией и нарушает Первую поправку Конституции США.

Белый дом пока не комментировал это решение суда.

В июле 2017 года жалобы в суд Манхэттена на блокировку президентом подал от имени семи пользователей соцсети Knight First Amendment Institute, действующий при Колумбийском университете США.

В иске отмечалось, что микроблог Трампа - это площадка для общественных споров и дискуссий, поскольку политик делает там важные заявления.

Выборочная блокировка пользователей за их взгляды свидетельствует о подавлении инакомыслия, утверждают истцы.

Судья согласилась с аргументом, что социальные медиа "являются публичным форумом" для всех граждан США.

Судья Бухвальд отметила, что блокирование критиков Трампа ограничит политическую дискуссию и будет представлять собой "дискриминацию по точкам зрения".

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Пока неизвестно, разблокирует ли президент США своих критиков, но судья дала понять, что президент может предстать перед судом, если не выполнит это решение.

Подписчиками аккаунта Трампа в Twitter являются 52,2 млн пользователей.

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