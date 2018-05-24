Трампу запретили блокировать пользователей в Twitter
Суд в Нью-Йорке запретил президенту США Дональду Трампу блокировать в Twitter пользователей, которые критикуют его решения.
По мнению судьи Наоми Рейс Бучвалд, блокировка пользователей по причине их политических взглядов является дискриминацией и нарушает Первую поправку Конституции США.
Белый дом пока не комментировал это решение суда.
В июле 2017 года жалобы в суд Манхэттена на блокировку президентом подал от имени семи пользователей соцсети Knight First Amendment Institute, действующий при Колумбийском университете США.
В иске отмечалось, что микроблог Трампа - это площадка для общественных споров и дискуссий, поскольку политик делает там важные заявления.
Выборочная блокировка пользователей за их взгляды свидетельствует о подавлении инакомыслия, утверждают истцы.
Судья согласилась с аргументом, что социальные медиа "являются публичным форумом" для всех граждан США.
Судья Бухвальд отметила, что блокирование критиков Трампа ограничит политическую дискуссию и будет представлять собой "дискриминацию по точкам зрения".
Пока неизвестно, разблокирует ли президент США своих критиков, но судья дала понять, что президент может предстать перед судом, если не выполнит это решение.
Подписчиками аккаунта Трампа в Twitter являются 52,2 млн пользователей.