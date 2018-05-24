Решение СНБО: кто еще попал под украинские санкции

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Беглый бизнесмен Сергей Курченко впервые попал в санкционный список Украинф. Кроме того, под ограничения попало представительство российского агентства "РИА Новости", которое обвинили в антиукраинской деятельности.

Такие данные появились в обнародованных приложениях к решению СНБО от 2 мая.

Само решение президент ввел в действие еще 14 мая.

Последний в списке

Копірайт зображення УНИАН Image caption Сергей Курченко также был президентом ФК "Металлист"

Сергей Курченко значится последним в списке из 1748 лиц, в отношении которых Украина применяет персональные санкции.

Владельцу группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" ограничили возможность распоряжаться своим имуществом, выводить капиталы за пределы Украины и участвовать в приватизации.

• СБУ подтвердила, что на записях - голоса Саакашвили и Курченко

Ограничения, согласно документу, будут действовать в течение трех лет.

Генеральная прокуратура Украины подозревает бизнесмена Сергея Курченко в незаконном завладении средствами на сумму 5,6 млрд грн.

По данным ГПУ, в 2013 - начале 2014 года бизнесмен с помощью возглавляемой им организованной преступной группировки завладел средствами Национального банка Украины, "Укргазбанка", "Аграрного фонда вкладчиков", "Брокбизнесбанка" и "Реал Банка".

В конце 2017 года ГПУ и СБУ заявили, что подозревают команду Саакашвили в получении средств от Курченко на акции протеста с целью захвата власти.

Сам Сергей Курченко обвинения отвергает. На данный момент он находится в международном розыске.

В ходе расследования арестовали личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн.

Дело о государственной измене

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Также было опубликовано приложение со списком перечнем 756 юридических лиц, среди которых, в частности представительство в Украине российской медиа-группы "РИА Новости".

Кроме того, под санкции попали ООО "Интерселект", от имени которого, по данным СБУ, действовали представители "РИА Новости" в Украине.

Решением СНБО компаниям заблокировали активы и запретили предоставлять телекоммуникационные услуги.

15 мая СБУ задержала руководителя украинского отделения "РИА Новости" Кирилла Вышинского по обвинению в государственной измене.

Спецслужба установила, что весной 2014 года Вышинский получил задание провести подрывную информационную деятельность в Крыму. Позже, по данным СБУ, он вел деятельность в поддержку так называемых "ДНР/ЛНР".

За свою деятельность получил государственную российскую награду "За возвращение Крыма". Кроме того, по данным СБУ, он получал ежемесячно 53 тысячи евро. Эти деньги поступали из Сербии.

По данным спецслужбы, у Вышинского двойное гражданство - Украины и России.

Он признал, что имеет два паспорта - российский и украинский, но отверг выдвинутые против него обвинения и назвал дело против себя "давлением на свободу слова".

В России осудили такие действия украинской СБУ и предупредили, что могут быть предприняты ответные меры.

Агентство "РИА Новости" - это российская медиа-группа и одно из крупнейших информационных агентств, которое начало работать в 1990 году.

Сначала оно работало как информационное агентство "Новости", а с сентября 1991 года - "РИА Новости".

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