Решение СНБО: кто еще попал под украинские санкции
Беглый бизнесмен Сергей Курченко впервые попал в санкционный список Украинф. Кроме того, под ограничения попало представительство российского агентства "РИА Новости", которое обвинили в антиукраинской деятельности.
Такие данные появились в обнародованных приложениях к решению СНБО от 2 мая.
Само решение президент ввел в действие еще 14 мая.
Последний в списке
Сергей Курченко значится последним в списке из 1748 лиц, в отношении которых Украина применяет персональные санкции.
Владельцу группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" ограничили возможность распоряжаться своим имуществом, выводить капиталы за пределы Украины и участвовать в приватизации.
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Ограничения, согласно документу, будут действовать в течение трех лет.
Генеральная прокуратура Украины подозревает бизнесмена Сергея Курченко в незаконном завладении средствами на сумму 5,6 млрд грн.
По данным ГПУ, в 2013 - начале 2014 года бизнесмен с помощью возглавляемой им организованной преступной группировки завладел средствами Национального банка Украины, "Укргазбанка", "Аграрного фонда вкладчиков", "Брокбизнесбанка" и "Реал Банка".
В конце 2017 года ГПУ и СБУ заявили, что подозревают команду Саакашвили в получении средств от Курченко на акции протеста с целью захвата власти.
Сам Сергей Курченко обвинения отвергает. На данный момент он находится в международном розыске.
В ходе расследования арестовали личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн.
Дело о государственной измене
Также было опубликовано приложение со списком перечнем 756 юридических лиц, среди которых, в частности представительство в Украине российской медиа-группы "РИА Новости".
Кроме того, под санкции попали ООО "Интерселект", от имени которого, по данным СБУ, действовали представители "РИА Новости" в Украине.
Решением СНБО компаниям заблокировали активы и запретили предоставлять телекоммуникационные услуги.
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15 мая СБУ задержала руководителя украинского отделения "РИА Новости" Кирилла Вышинского по обвинению в государственной измене.
Спецслужба установила, что весной 2014 года Вышинский получил задание провести подрывную информационную деятельность в Крыму. Позже, по данным СБУ, он вел деятельность в поддержку так называемых "ДНР/ЛНР".
За свою деятельность получил государственную российскую награду "За возвращение Крыма". Кроме того, по данным СБУ, он получал ежемесячно 53 тысячи евро. Эти деньги поступали из Сербии.
По данным спецслужбы, у Вышинского двойное гражданство - Украины и России.
Он признал, что имеет два паспорта - российский и украинский, но отверг выдвинутые против него обвинения и назвал дело против себя "давлением на свободу слова".
В России осудили такие действия украинской СБУ и предупредили, что могут быть предприняты ответные меры.
Агентство "РИА Новости" - это российская медиа-группа и одно из крупнейших информационных агентств, которое начало работать в 1990 году.
Сначала оно работало как информационное агентство "Новости", а с сентября 1991 года - "РИА Новости".