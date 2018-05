Лиам Галлахер впервые встретился с 21-летней дочерью

Копірайт зображення Liam Gallagher/Instagram Image caption Скорее всего, фотография была сделана за кулисами последнего лондонского шоу Rolling Stones

Британский музыкант Лиам Галлахер, получивший славу как вокалист группы Oasis, впервые встретился со своей 21-летней дочерью Молли Муриш.

45-летний певец разместил фото, где он стоит рядом с Молли, которую воспитывала ее мать, певица Лиза Муриш.

Также на снимке Леннон и Джин - сыновья Галлахера от браков с Пэтси Кенсит и Николь Эпплтон.

В прошлом году музыкант признал, что "никогда не приезжал", чтобы встретиться с Молли, и рассказал, что "не был в хороших отношениях" с ее матерью.

"Нет проблем с девочкой вообще", - сказал он журналу GQ.

"Девушка была ухоженная и одетая, посещала прекрасную школу. Я купил им дом с участком. Я считаю, что ей лучше с мамой".

На вопрос, будет ли он открыт для встреч с ней, Галлахер ответил, что он "открыт для всего".

"Не стоит форсировать события, - добавил он. - Я думаю, что мы оставим все как есть, а там будет видно. Конечно, я не хочу ее терять".

Копірайт зображення Lisa Moorish/Instagram Image caption Недавно Лиза Муриш разместила фото Молли, которая встретилась с Ноэлем Галлахером - братом Лиама

Скорее всего, встреча состоялась на Лондонском стадионе во вторник, где Галлахер поддерживал Rolling Stones.

Галлахер также имеет четвертого ребенка, дочь Джемму от американской журналистки Лизы Горбани.

В феврале он рассказал Daily Mirror, что "не встречал ее в Нью-Йорке раньше", добавив: "Но я желаю им всего наилучшего. Если они будут что-то требовать, дайте мне знать".

Поздравления

Молли, которая работает моделью, перепостила фото Лиама с надписью "As You Were" - как намек на его прошлогодний альбом.

Фанаты засыпали отца и дочь поздравлениями.

"Я очень счастлив видеть вас всех вместе", - написал один из них.

"Это - лучшая семейная фотография с момента изобретения семьи", - добавил другой.

Третий фанат написал: "Ваши дети выглядят такими счастливыми! Отличные гены, кстати", а другой добавил: "Приятно видеть вас и вашу дочь вместе впервые!"

