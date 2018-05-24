Поляки и румыны - самые многочисленные нацменьшинства в Британии

Граждане Румынии стали вторым самым многочисленным национальным меньшинством в Великобритании - после поляков.

Как свидетельствуют данные Национального статистического управления Великобритании, с 2016 по 2017 год количество румынских граждан в Британии выросло на четверть - до 411 тысяч.

Всего в Соединенном Королевстве - 65 млн зарегистрированных жителей. Из них 6,2 млн не являются гражданами этой страны. Причем с 2016 по 2017 годы эта цифра выросла на 4%.

Большинство из них - 61% или 3,8 млн - граждане ЕС.

Поляки остаются первым по численности национальным меньшинством Великобритании - их в королевстве почти 1 млн.

После румын - на третьем месте по численности - граждане Ирландии, их в Британии 350 тысяч. Далее индийское меньшинство - 346 тысяч.

При этом в статистическом управлении отмечают, что за последний год удвоилось количество граждан ЕС, которые просят британское гражданство или вид на жительство.

Корреспондент ВВС Дэнни Шоу объясняет это так называемым "эффектом брексита" - когда граждане ЕС стремятся лучше понять, смогут ли они оставаться в Британии после того, как страна покинет ЕС.

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