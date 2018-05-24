Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня. Об отмене встречи говорится в письме Трампа, направленном северокорейскому лидеру.
"Я очень хотел встретиться с вами. К сожалению, из-за ужасного гнева и открытой вражды в последнем вашем заявлении я считаю невозможным провести эту давно запланированную встречу", - говорится в письме Трампа, которое цитирует Белый дом.
При этом Трамп отметил, что готов встретиться с северокорейским лидером в другой раз.
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"Я чувствовал, как между вами и мной выстраивается прекрасный диалог, и в конечном итоге именно этот диалог имеет значение. Я очень хотел бы встретиться с вами когда-нибудь", - написал американский президент.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что письмо Трампа передано в Пхеньян.
10 мая Трамп написал в Twitter, что его встреча с северокорейским лидером пройдет в Сингапуре 12 июня.
Трамп и Ким договорились о саммите в начале марта. Предложение о встрече исходило от северокорейского лидера.
До сих пор ни один из действующих президентов США не встречался лично ни с кем из лидеров Северной Кореи.