Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Копірайт зображення AFP Image caption Трамп и Ким договорились о встрече в начале марта, а 10 мая Трамп назвал дату встречи

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня. Об отмене встречи говорится в письме Трампа, направленном северокорейскому лидеру.

"Я очень хотел встретиться с вами. К сожалению, из-за ужасного гнева и открытой вражды в последнем вашем заявлении я считаю невозможным провести эту давно запланированную встречу", - говорится в письме Трампа, которое цитирует Белый дом.

При этом Трамп отметил, что готов встретиться с северокорейским лидером в другой раз.

"Я чувствовал, как между вами и мной выстраивается прекрасный диалог, и в конечном итоге именно этот диалог имеет значение. Я очень хотел бы встретиться с вами когда-нибудь", - написал американский президент.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что письмо Трампа передано в Пхеньян.

10 мая Трамп написал в Twitter, что его встреча с северокорейским лидером пройдет в Сингапуре 12 июня.

Трамп и Ким договорились о саммите в начале марта. Предложение о встрече исходило от северокорейского лидера.

До сих пор ни один из действующих президентов США не встречался лично ни с кем из лидеров Северной Кореи.

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