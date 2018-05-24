Что означает мировое соглашение ЕС и Газпрома
Антимонопольное расследование ЕС в отношении российского Газпрома, которое продолжалось более семи лет, завершилось соглашением, удовлетворившим обе стороны.
В Еврокомиссии говорят, что наложили на "Газпром" обязательства, которые "сделают свободный поток газа по конкурентным ценам на газовые рынки Центральной и Восточной Европы".
"Сборник правил"
В Брюсселе также ожидают, что сделка будет в интересах европейских потребителей и бизнеса.
"Сегодняшнее решение устраняет созданные "Газпромом" преграды, стоящие на пути свободных потоков газа в Центральную и Восточную Европу, - заявила Маргрете Вестагер, Еврокомиссар по вопросам конкурентной политики. - Кроме того, результатом нашего решения является специальная подборка правил для будущих операций "Газпрома".
В "Газпроме" заявили, что "довольны" результатом антимонопольного расследования.
"Мы всегда подтверждали намерения добросовестно сотрудничать с целью поиска конструктивного взаимоприемлемого решения в рамках установленной процедуры", - говорится в заявлении компании.
В "Газпроме" также отмечают, что всегда придерживались конкурентных правил ЕС и готовы делать это и в будущем.
Касается ли это Украины?
"Украина находится вне юрисдикции ЕС, а значит, не имеет отношения к соглашению между ЕС и "Газпромом", - заявила еврокомиссар Вестагер.
Она также отметила, что Еврокомиссия принимала решения без оглядки на то, какую страну представляет "Газпром".
"Дело не во флаге компании. Речь идет о достижении результата, который лучше всего послужит европейским потребителям и представителям бизнеса", - заявила г-жа Вестагер.
Однако внимание ЕС к сделкам "Газпрома" с отдельными странами, в частности, в Центральной и Восточной Европе, усилилась на фоне "газовой войны" между Киевом и Москвой в январе 2009 года.
Тогда это привело к проблемам с поставками российского газа в Европу. "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали газовое соглашение, которое впоследствии стало предметом рассмотрения в Стокгольмском арбитраже.
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Кроме того, учитывая что сейчас весь импортный газ поступает в Украину с европейского направления, решение Еврокомиссии может повлиять и на цены, по которым Киев покупает этот газ.
Обозреватели в Украине также высказывали предположение, что результаты антимонопольного расследования ЕС против "Газпрома" является одним из подтверждений того, что несогласие Еврокомиссии со строительством "Северного потока-2" - всего лишь "вербальная негативная реакция", которая не имеет практических последствий.
Что в соглашении?
Согласно договору, "Газпром" должен привязывать цены всех европейских потребителей к ценам на крупнейших газовых хабах, а контрактные запреты на реэкспорт газа должны быть отменены.
В частности, речь идет о таких новых "правилах" деятельности "Газпрома" в ЕС:
• "Газпром" должен устранить любые ограничения, наложенные на клиентов для перепродажи газа между государствами;
• "Газпром" сделает потоки газа в и из частей рынков Центральной и Восточной Европы, которые до сих пор остаются изолированными от других стран-членов за недостатка трансграничных газопроводов (речь идет, в частности, о Болгарии и странах Балтии), предусмотрена возможность обмена определенными объемами газа между странами, а цены на транспортировку должны быть "постоянными и прозрачными";
• цена на газ должна отражать ценовые уровни на конкурентных рынках стран Западной Европы, особенно в ликвидных газовых хабах - клиенты могут требовать снижения контрактной цены на газ в случае, если она выше, чем для стран Западной Европы;
• "Газпром" не может использовать свои преимущества поставщика газа для того, чтобы получить преференции, связанные с газовой инфраструктурой.
С чего все началось и что будет дальше?
Дело о возможном нарушении "Газпромом" конкурентного законодательства ЕС началась в 2011 году с обысков в 10 европейских странах.
Официальные обвинения были выдвинуты в 2015 году.
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Уступки "Газпрома" и решение ЕС позволили российскому газовому гиганту избежать уплаты штрафа в 10% от его мирового оборота.
Именно такого, более жесткого решения ожидали от Еврокомиссии в Польше и странах Балтии.
Обозреватели не исключают, что достигнутые договоренности могут быть обжалованы польской газовой компанией PGNiG в суде.
Обязательства "Газпрома" будут действовать в течение 8 лет.
Если в течение этого времени они будут нарушены, Еврокомиссия может наложить на "Газпром" штраф в 10% от мирового оборота - однако теперь уже "без необходимости доказывать нарушение антимонопольных правил ЕС".