Шведские законодатели: секс без согласия - это уже изнасилование

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Швеция приняла новый закон, который устанавливает, что любой сексуальный контакт без согласия одного из партнеров - даже без применения насилия или угроз - уже является изнасилованием.

Новый закон вступит в силу 1 июля. По нему, один человек должен получить от другого четкое согласие на сексуальный контакт - вербальный или физический. Иначе такой контакт будет считаться изнасилованием.

По закону, прокурорам больше не нужно будет доказывать наличие насильственных действий со стороны насильника, чтобы доказать факт изнасилования в суде.

Активисты приветствовали принятие закона. Его критики, однако, заявили, что закон не повлияет на количество обвинительных приговоров за изнасилование.

С этим законом Швеция присоединилась к другим странам ЕС - таким, как Великобритания и Германия, где секс без согласия тоже считается изнасилованием.

О чем же говорит новый закон?

Закон говорит, что неполучение согласия на секс может считаться совершением преступления. "Это очевидно: секс должен быть добровольным", - заявили в шведском правительстве.

Закон постановил, что обязательным условием для сексуального контакта должно быть четко артикулированное согласие партнеров, и пассивность одного из них не может означать согласие.

"Если человек желает заняться сексом с кем-то, кто ведет себя пассивно или подает двусмысленные сигналы, он или она должны затем четко выяснить, хочет ли этот другой человек с ним [секса]", - говорится в документе.

По ранее существующему закону прокуроры должны были доказать, что обвиняемый в изнасиловании применил силу или жертва находилась в уязвимых условиях, например, под воздействием алкоголя, чтобы доказать факт преступления.

Кроме того, новый закон вводит два новых обвинения: непреднамеренное изнасилование и непреднамеренное сексуальное насилие. Максимальное наказание для обоих - четыре года тюрьмы.

Как это регулируется в остальной Европе?

Большинство стран в Европе до сих пор определяют изнасилование как сексуальный акт, совершенный с применением насилия или угроз.

Стран, в которых секс без согласия одного партнеров уже считается изнасилованием, кроме Швеции, всего шесть: это Великобритания, Ирландия, Бельгия, Люксембург, Германия и Кипр.

Какая сейчас ситуация с сексуальным насилием в Швеции?

Официальная статистика показывает, что частота сексуальных преступлений в Швеции растет.

В правительстве говорят, что риски для молодых девушек - все увеличиваются, а большинство жертв все еще не обращаются в полицию.

Под "сексуальным насилием" в Швеции понимают целый ряд связанных с сексом преступлений. Изнасилование - лишь одно из них.

Среди других преступлений - плата за секс, притязания, непристойное обнажение, сексуальная эксплуатация, развращение и торговля людьми.

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