В ресторане в Киеве напали на фанатов "Ливерпуля": есть раненые

Копірайт зображення УНИАН Image caption Фанаты "Ливерпуля" продолжают прибывать на финал Лиги чемпионов в Киеве

В киевском ресторане Rooster возле НСК Олимпийский вечером в четверг группа нападавших атаковала фанатов английского футбольного клуба "Ливерпуль".

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, двое иностранцев "получили телесные повреждения, однако от написания заявлений категорически отказались".

Задержали двух нападавших.

"Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке, и в управление полиции доставили двух пострадавших иностранцев. Во время общения задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а пострадавшие - отказались от написания заявлений" , - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

В полиции решают вопрос об открытии уголовного производства, на двух задержанных составили протоколы за административные правонарушения.

Британское издание Mirror обнародовало видео драки.

По данным издания, на британцев напала группа из "20 хулиганов в масках" с изображением черепов.

Во время драки использовались столы, стулья и стаканы. Некоторые британцы были в крови и с порезами.

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