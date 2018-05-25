Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении MH17

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Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за крушение самолета "Боинг", сбитого над Украиной 17 июля 2014 года. Накануне международная следственная группа заявила, что самолет, выполнявший рейс MH17, был сбит из установки "Бук", принадлежавшей российской 53-й бригаде ПВО.

Согласно сообщению на сайте правительства Нидерландов, обе страны официально уведомили Россию о своем решении.

"Основываясь на заключениях [международной группы следователей], Нидерланды и Австралия убеждены, что Россия несет ответственность за поставку установки "Бук", использованной, чтобы сбить MH17", - говорится в заявлении министра иностранных дел страны Стефа Блока.

"Привлечение государства к ответственности - это сложный юридический процесс, и есть несколько способов сделать это. Нидерланды и Австралия сегодня попросили Россию вступить в переговорный процесс, чтобы найти решение, которое восстановит справедливость после ужасающих страданий и ущерба, причиненных крушением MH17", - пояснил министр.

По его словам, один из возможных шагов после этого - передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора.

Выводы международного расследования

Накануне, 24 мая, международная группа следователей объявила, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которой был сбит самолет, принадлежал 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в районе Курска.

"Все машины в конвое, сопровождавшем ракетную систему, принадлежали российским вооруженным силам", - заявил глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

Также стало известно, что список из примерно 100 подозреваемых, который был у следствия, сейчас сократился до "нескольких десятков".

Ранее о том, что ЗРК "Бук" принадлежал российской 53-й бригаде (а именно войсковой части №32406) заявляла независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat.

В пятницу расследователи Bellingcat заявили, что им "с очень большой вероятностью" удалось определить личность одного из подозреваемых в расследовании катастрофы рейса MH17 над Украиной.

Реакция Москвы

После этого министерство обороны России в очередной раз опровергло причастность России к крушению MH17 в Донбассе.

Президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Россия может признать выводы международного следствия только в случае своего участия в расследовании.

"На наше удивление, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия", - сказал он. "Но в любом случае мы будем относиться к этому внимательно, с уважением и проанализируем все, что там изложено", - уточнил Путин.

Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июня 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.

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