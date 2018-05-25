КНДР готова ко встрече с Трампом "в любое время"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына было состояться 12 июня во Сингапуре

Северная Корея сообщила, что готова к диалогу с президентом США Дональдом Трампом "в любое время в любой форме", после того как тот объявил об отмене встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ке Гван, который неоднократно проводил переговоры по ядерной программе Пхеньяна и считается приближенным к лидеру страны, назвал решение Трампа "очень досадным".

Президент США возложил на КНДР вину за срыв саммита, который должен был состояться в Сингапуре 12 июня, и обвинил Северную Корею в "открытой вражде".

Саммит должен был стать первой в истории встречей лидеров Северной Кореи и США. Лидеры двух государств планировали обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.

За несколько часов до решения Трампа КНДР сообщила о выполнении обещания по подрыву полигона для испытаний ядерного оружия.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ключевой северокорейский переговорщик по ядерной программе КНДР Ким Ке Гван назвал решение президента США "очень досадным"

Дональд Трамп объявил об отмене саммита в письме, адресованном лидеру КНДР.

Представитель Белого Дома также сообщил журналистам, что представители Северной Кореи "нарушили обещания" - не прибыли на подготовительную встречу с американцами в Сингапуре.

"Северные корейцы не прибыли. Они просто не пришли на встречу с нами", - сообщил он.

Чиновник сообщил, что президент Трамп продиктовал "каждое слово" письма Ким Чен Ына.

О чем говорилось в письме?

В письме Трамп сообщил, что с "нетерпением" ждал встречи с Ким Чен Ыном, но его надежды не оправдались.

"К сожалению, из-за огромного гнева и открытой вражды, отраженной в вашей последнем заявлении, я считаю, что в настоящее время неприемлемо провести давно запланированное заседание", - подчеркнул президент США.

Позже в публичном заявлении он добавил, что американские военные готовы к любым неразумным действиям КНДР.

16 мая представитель КНДР подверг критике советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона за предложение разоружения Северной Кореи по "ливийскому сценарию".

В Пхеньяне хорошо помнят, как в 2011 году закончилась жизнь лидера Ливии Муаммара Каддафи, который отказался от разработок ядерного оружия и пошел на сделку с Западом.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram