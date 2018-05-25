КНДР готова ко встрече с Трампом "в любое время"
Северная Корея сообщила, что готова к диалогу с президентом США Дональдом Трампом "в любое время в любой форме", после того как тот объявил об отмене встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ке Гван, который неоднократно проводил переговоры по ядерной программе Пхеньяна и считается приближенным к лидеру страны, назвал решение Трампа "очень досадным".
Президент США возложил на КНДР вину за срыв саммита, который должен был состояться в Сингапуре 12 июня, и обвинил Северную Корею в "открытой вражде".
Саммит должен был стать первой в истории встречей лидеров Северной Кореи и США. Лидеры двух государств планировали обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.
За несколько часов до решения Трампа КНДР сообщила о выполнении обещания по подрыву полигона для испытаний ядерного оружия.
Дональд Трамп объявил об отмене саммита в письме, адресованном лидеру КНДР.
Представитель Белого Дома также сообщил журналистам, что представители Северной Кореи "нарушили обещания" - не прибыли на подготовительную встречу с американцами в Сингапуре.
"Северные корейцы не прибыли. Они просто не пришли на встречу с нами", - сообщил он.
Чиновник сообщил, что президент Трамп продиктовал "каждое слово" письма Ким Чен Ына.
О чем говорилось в письме?
В письме Трамп сообщил, что с "нетерпением" ждал встречи с Ким Чен Ыном, но его надежды не оправдались.
"К сожалению, из-за огромного гнева и открытой вражды, отраженной в вашей последнем заявлении, я считаю, что в настоящее время неприемлемо провести давно запланированное заседание", - подчеркнул президент США.
Позже в публичном заявлении он добавил, что американские военные готовы к любым неразумным действиям КНДР.
16 мая представитель КНДР подверг критике советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона за предложение разоружения Северной Кореи по "ливийскому сценарию".
В Пхеньяне хорошо помнят, как в 2011 году закончилась жизнь лидера Ливии Муаммара Каддафи, который отказался от разработок ядерного оружия и пошел на сделку с Западом.