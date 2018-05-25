Bellingcat назвал подозреваемого в деле о крушении MH17

Копірайт зображення AFP

В расследовательской группе Bellingcat уверены, что им "с очень большой вероятностью" удалось определить личность одного из подозреваемых в расследовании катастрофы рейса MH17 над Украиной.

Речь идет о человеке, скрывавшемся под псевдонимами "Андрей Иванович" и "Орион". В Bellingcat считают, что он участвовал в переброске установки "Бук" из России ва Украину.

Расследователи утверждают, что это действующий сотрудник российского Главного разведывательного управления.

Как утверждают расследователи в 2014 и 2015 году он координировал действия пророссийских сепаратистов в Луганской области Украины, и бойцов частной военной компании, известной как "группа Вагнера".

Эти функции он выполнял и в июле 2014 года, когда был сбит MH17.

Накануне Объединенная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), ведущая официальное следствие по делу о гибели малайзийского "Боинга", объявила, что установка "Бук", из которой сбили лайнер, принадлежала курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил.

Участник Объединенной следственной группы, в которую входят представители пяти стран, рассказал, что точно определить установку "Бук", из которой был сбит самолет, удалось благодаря ряду ее уникальных особенностей. Они были установлены на основе фото- и видеоматериалов, полученных, в частности, из социальных сетей.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Ракета, которой сбили малайзийский "Боинг"

"Эти характеристики фактически служат своего рода отпечатками пальцев ракетной установки", - пояснил глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

Кроме того, представители JIT сообщили, что список из примерно 100 подозреваемых, который был у следствия, сейчас сократился до "нескольких десятков". Имена следователи, однако, пока не называют, ссылаясь на интересы следствия.

Bellingcat еще в 2015 году, проанализировав фотографии, видеозаписи, спутниковые снимки и другие данные, объявил, что "Бук", из которого выстрелили по малайзийскому "Боингу", был привезен из России и сразу после трагедии увезен обратно.

Позже Bellingcat в нескольких докладах уточнял свои выводы и в частности заявлял, что тот "Бук" был именно из курской бригады ПВО.

Международная следственная группа впервые заявила о том, что "Бук" был привезен из России, в 2016 году.

Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июня 2014 года в 16:20 по местному времени.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

Москва отрицает свою причастность к крушению МН17, выдвигая различные и часто взаимоисключающие версии о вине украинских военных.

Министерство обороны и производитель ракет для "Бука" концерн "Алмаз-Антей" доказывали, что ракета была выпущена с территории, подконтрольной в тот момент украинской армии.

Одновременно Следственный комитет России, открывший уголовное дело по факту гибели "Боинга", заявлял, что рассматривает в качестве приоритетной версии ту, согласно которой лайнер был сбит самолетом Су-25 ВВС Украины. Разные эксперты доказывали, что это в принципе невозможно: Су-25 не летает на таких высотах и не имеет ракет, способных сбить лайнер на 10-километровой высоте.

В дни и недели, предшествовавшие гибели рейса MH17, вооруженные отряды, противостоявшие украинской армии в Донбассе, один за другим сбивали украинские самолеты.

17 июля, примерно через 40 минут после того, как был сбит MH17, в группе в соцсети "ВКонтакте" под заглавием "сводки от Стрелкова, Игоря Ивановича" появилась запись: "В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26 [...] Предупреждали же: не летать в нашем небе [...] Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали".

После того как выяснилось, что сбит пассажирский лайнер, запись была удалена, а Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что не имеет к группе никакого отношения. Однако в течение трех месяцев в этой группе от имени Стрелкова публиковались сообщения о ходе боевых действий в Славянске и других местах, эти сообщения активно использовались журналистами, и их аутентичность Гиркин-Стрелков не оспаривал.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram