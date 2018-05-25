Луценко против "Оппоблока": Рада получила представление на Вилкула и Колесникова

Копірайт зображення UNIAN Image caption Александр Вилкул (слева) в 2012 году передал пост главы области Дмитрию Колесникову

Генпрокурор Юрий Луценко направил в Верховную Раду сразу два представления на привлечение к уголовной ответственности членов парламента от "Оппозиционного блока" - Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

В то же время Гепрокуратура не требует парламент дать разрешение на арест депутатов.

Оба политика в прошлом были топ-менеджерами предприятий бизнесмена Рината Ахметова, и эксперты причисляют их к его так называемой "группе влияния" во фракции.

Генеральная прокуратура подозревает Александра Вилкула в том, что в качестве руководителя Днепропетровской ОГА он отдавал распоряжения по незаконному изменению целевого назначения 66 га земель области.

Дмитрий Колесников во времена президентства Виктора Януковича возглавил Днепропетровскую область, когда Александр Вилкул перешел работать в правительство.

Перед выборами в парламент в 2014 году г-н Колесников возглавлял благотворительный фонд Вилкула.

Оба политика в 2000 году были на руководящих должностях горных предприятий Днепропетровской области, которые принадлежат Ринату Ахметову.

Г-на Колесникова подозревают в том, что в качестве председателя агентства госимущества Украины он способствовал отчуждению помещений государственного "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности" в Днепре площадью 7000 кв. м.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Александр Вилкул считается одним из соратников бизнесмена Рината Ахметова. Фото времен пребывания Вилкула на посту губернатора

Колесников возглавлял это агентство до того, как стал губернатором Днепропетровской области.

15 мая Юрий Луценко также направил в Верховную Раду представление о разрешении привлечь к уголовной ответственности депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.

В "Оппозиционном блоке" называют представление генпрокурора Луценко в Раду "политически мотивированным". Об этом, в частности, заявлял сопредседатель фракции "Оппоблока" Юрий Бойко.

Верховная Рада этого созыва лишила - частично или полностью - неприкосновенности 9 депутатов.

Среди них - Александр Онищенко, Максим Поляков, Борислав Розенблат, Сергей Мельничук, Сергей Клюев, Олесь Довгий, Михаил Добкин, Вадим Новинский и Надежда Савченко.

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