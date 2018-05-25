Луценко против "Оппоблока": Рада получила представление на Вилкула и Колесникова
Генпрокурор Юрий Луценко направил в Верховную Раду сразу два представления на привлечение к уголовной ответственности членов парламента от "Оппозиционного блока" - Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.
В то же время Гепрокуратура не требует парламент дать разрешение на арест депутатов.
Оба политика в прошлом были топ-менеджерами предприятий бизнесмена Рината Ахметова, и эксперты причисляют их к его так называемой "группе влияния" во фракции.
Генеральная прокуратура подозревает Александра Вилкула в том, что в качестве руководителя Днепропетровской ОГА он отдавал распоряжения по незаконному изменению целевого назначения 66 га земель области.
- Депутата ВР впервые хотят лишить неприкосновенности из-за декларации
- Снятие депутатской неприкосновенности рассмотрит КС
- Прокуратура проверяет Вилкула на причастность к хищению средств - Луценко
Дмитрий Колесников во времена президентства Виктора Януковича возглавил Днепропетровскую область, когда Александр Вилкул перешел работать в правительство.
Перед выборами в парламент в 2014 году г-н Колесников возглавлял благотворительный фонд Вилкула.
Оба политика в 2000 году были на руководящих должностях горных предприятий Днепропетровской области, которые принадлежат Ринату Ахметову.
Г-на Колесникова подозревают в том, что в качестве председателя агентства госимущества Украины он способствовал отчуждению помещений государственного "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности" в Днепре площадью 7000 кв. м.
Колесников возглавлял это агентство до того, как стал губернатором Днепропетровской области.
15 мая Юрий Луценко также направил в Верховную Раду представление о разрешении привлечь к уголовной ответственности депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.
В "Оппозиционном блоке" называют представление генпрокурора Луценко в Раду "политически мотивированным". Об этом, в частности, заявлял сопредседатель фракции "Оппоблока" Юрий Бойко.
Верховная Рада этого созыва лишила - частично или полностью - неприкосновенности 9 депутатов.
Среди них - Александр Онищенко, Максим Поляков, Борислав Розенблат, Сергей Мельничук, Сергей Клюев, Олесь Довгий, Михаил Добкин, Вадим Новинский и Надежда Савченко.