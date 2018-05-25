Харви Вайнштейн сдался полиции

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Голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, которого более 50 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, предъявлены обвинения в изнасиловании. Уточняется, что обвинения касаются нескольких случаев сексуального насилия, совершенных в отношении двух женщин.

Уголовный суд в Манхэттане в присутствии Вайнштейна постановил освободить обвиняемого под залог в 1 млн долларов. Также, согласно решению суда, Вайнштейн будет обязан носить электронный браслет для отслеживания его перемещений.

Ранее стало известно, что подозреваемый сдался полиции Нью-Йорка. Американские СМИ сообщали, что Вайнштейну готовятся предъявить обвинения по двум эпизодам изнасилования.

Сам оскароносный продюсер отрицает все обвинения, но если бы Вайнштейн не сдался полиции, то его бы вероятно арестовали: накануне Большое жюри, которое ведет расследование, объявило, что обвинения продюсеру будут предъявлены.

Полиция Нью-Йорка в своем заявлении поблагодарила пострадавших от действий Вайнштейна за их мужество и решимости добиться справедливости в суде.

Вайнштейн появился в полицейском участке в 7:25 утра по местному времени со стопкой книг и другими вещами, сообщает агентство Reuters. Его сопроводили внутрь участка на глазах десятков журналистов.

Первые официальные обвинения в адрес Вайнштейна - лишь промежуточный итог расследования, говорят источники New York Times. Также в расследовании участвует прокуратура Манхэттена.

Как сообщали источники New York Times, Вайнштейн заранее договорился об освобождении под залог в размере 1 млн долларов и подписку о невыезде.

Речь идет о двух эпизодах изнасилования, сообщала ранее New York Times. Имя одной из предполагаемых жертв Вайнштейна не разглашается. Вторая истица - актриса Люсия Эванс, которая заявляет, что в 2004 году Вайнштейн заставил ее заняться с ним оральным сексом.

50 обвинений

Image caption Среди обвинивших Вайнштейна - актрисы Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн, модель и актриса Кара Делевинь

Женщин, обвинивших Вайнштейна в домогательствах или изнасиловании, несколько десятков. Первое обвинение прозвучало восемь месяцев назад.

С тех пор в общей сложности более 50 женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Вайнштейна.

В их числе - актрисы Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн, модель и актриса Кара Делевинь. Макгоуэн также утверждает, что продюсер изнасиловал ее в номере гостиницы.

Полиции США и Великобритании ведут расследование по поводу этих обвинений.

Сам продюсер отвергает обвинения в домогательствах, изнасилованиях и прочих насильственных действиях.

#MeToo

Обвинения в адрес Вайнштейна породили несколько онлайн-движений. Самое известное из них - #MeToo.

Движение #MeToo началось в соцсетях с обращения актрисы Алиссы Милано. Оно стало поводом для более чем 1,3 млн твитов и сотен тысяч постов в Facebook и Instagram от женщин и мужчин, рассказывающих истории сексуальных посягательств, с которыми пришлось столкнуться их авторам.

В прошлом году журнал People назвал женщин, стоявших за акцией #MeToo, "человеком года".

После этой акции обвинения в сексуальных домогательствах начали звучать по всему миру.

Движение по-прежнему набирает силу и вышло за рамки голливудской индустрии развлечений, показав, что сексуальные домогательства и харрасмент в профессиональной среде стали повсеместным явлением.

При этом, несмотря на признание журналом Time женщин, прервавших многолетнее молчание, коллективным "человеком года", нашлись люди, в том числе и в России, посчитавшие воспоминания о домогательствах многолетней давности - травлей.

Копірайт зображення VLADIMIR GERDO/TASS Image caption С Вайнштейном сравнивал себя председатель комитета Госдумы Леонид Слуцкий, которого обвинили в домогательствах журналистки

В частности, в весьма неоднозначно воспринятом публикой октябрьском интервью актриса Любовь Толкалина предположила, что актрисы знали, на что шли ради роли.

Однако последствия хэштега положили начало в целом ряде стран мира дискуссии, которая вряд ли утихнет в ближайшие месяцы.

С Вайнштейном сравнивал себя председатель комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий.

В марте 2018 корреспондент ВВС Фарида Рустамова рассказала о том, как подверглась сексуальным домогательствам с его стороны. В распоряжении ВВС есть аудиозапись непристойного общения депутата с журналисткой. О домогательствах Слуцкого ранее рассказали еще две журналистки.

Думская комиссия по этике, рассмотревшая вопрос о домогательствах, заявила, что не нашла признаков нарушения поведенческих норм депутата. Это стало поводом для нескольких десятков СМИ объявить бойкот Госдуме или отдельным ее депутатам.

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