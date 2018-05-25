Почему сайты американских СМИ заблокировали в Европе?

Копірайт зображення Press Association Image caption Компаниям придется платить ощутимые штрафы, если они нарушат новые правила обработки персональных данных

Сайты известных американских СМИ, принадлежащих холдингу Tronc (The Los Angeles Times, Chicago Tribune, New York Daily News), перестали открываться с территории ЕС после вступления в силу европейской директивы General Data Protection Regulation (GDPR).

Также временно приостановил работу в ЕС известный сервис сохранения ссылок Instapapper.

25 мая 2018 года Европа переключилась на обновлённые правила обработки персональных данных, установленные Общим регламентом по защите данных или GDPR - General Data Protection Regulation).

Он запрещает собирать и хранить определённые категории данных о пользователях (например их вероисповедание или сексуальную ориентацию), обязывает сервисы структурировать и стандартизировать процесс сбора и обработки персональных данных о пользователях, даёт право пользователю просматривать собранные данные и удалять их по запросу.

Американским СМИ теперь приходится сообщать, что их сайты временно недоступны в большинстве европейских стран.

Копірайт зображення LA Times Image caption Так выглядит сайт LA Times для пользователей из Европы

Согласно новым правилам, компании, работающие в ЕС или как-то связаны с ним, должны получать быстрый разрешение пользователей на использование их персональных данных. За нарушение этих правил компании будут вынуждены платить серьезные штрафы.

В то же время сайты CNN и New York Times работают без изменений и доступны для пользователей в ЕС. А Washington Post и Time попросили своих читателей из ЕС согласиться с новыми правилами.

GDPR. Что нового?

Новый регламент предоставляет резидентам ЕС инструменты для полного контроля над своими персональными данными.

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Основатель Facebook Марк Цукерберг недавно отвечал на вопросы евродепутатов о том, как собирается защитить персональные данные пользователей

Основные нововведения:

Ужесточается ответственность за нарушение правил обработки персональных данных: по GDPR штрафы достигают 20 миллионов евро или 4% годового глобального дохода компании.

Обязанность не только требовать четкого согласия на сбор, хранение и использование личных данных - но и предоставлять возможность передумать и отказаться от этого в любой момент.

Право знать, как долго хранятся ваши личные данные.

Право потребовать от организации (например, банка или авиакомпании) поделиться собранными о вас данными с конкурентом, к которому вы собираетесь уйти.

Право запросить и бесплатно получить копию всех ваших персональных данных, хранящихся у тех, кто их собирал.

Право потребовать удалить всю сохраненную о вас информацию - без необходимости обращаться в суд.

Требование сообщать клиентам о краже их данных в течение 72 часов после того, как о ней стало известно.

Политику конфиденциальности придется переводить на человеческий язык с юридического: новый закон требует излагать ее в доступной простому человеку форме.

Теперь для использования контактных данных клиентов для отправки им маркетинговой информации требуется получить их отдельное согласие - простой ссылки на возможность отписаться уже недостаточно.

Головная боль с персональными данными

Кевин Конноли, корреспондент ВВС Europe

В течение последних недель миллионы электронных почтовых ящиков по всей Европе были заполнены письмами от компаний, которые предлагали клиентам и партнерам дать согласие на дальнейшую обработку и использование их данных, а также на рассылку рекламных материалов.

Новые правила касаются не только сбора и хранения данных, но и их использования в маркетинговых целях - именно поэтому некоторые американские компании решили по крайней мере временно прекратить продавать свои товары или услуги в ЕС, чтобы не нарушать новые правила.

Между тем члены Европейского парламента считают себя передовым отрядом в борьбе з чрезмерным влиянием глобальных интернет-компаний и восстановлением контроля над ними со стороны пользователей (и их избирателей).

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