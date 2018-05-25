Почему сайты американских СМИ заблокировали в Европе?
Сайты известных американских СМИ, принадлежащих холдингу Tronc (The Los Angeles Times, Chicago Tribune, New York Daily News), перестали открываться с территории ЕС после вступления в силу европейской директивы General Data Protection Regulation (GDPR).
Также временно приостановил работу в ЕС известный сервис сохранения ссылок Instapapper.
25 мая 2018 года Европа переключилась на обновлённые правила обработки персональных данных, установленные Общим регламентом по защите данных или GDPR - General Data Protection Regulation).
Он запрещает собирать и хранить определённые категории данных о пользователях (например их вероисповедание или сексуальную ориентацию), обязывает сервисы структурировать и стандартизировать процесс сбора и обработки персональных данных о пользователях, даёт право пользователю просматривать собранные данные и удалять их по запросу.
Американским СМИ теперь приходится сообщать, что их сайты временно недоступны в большинстве европейских стран.
Согласно новым правилам, компании, работающие в ЕС или как-то связаны с ним, должны получать быстрый разрешение пользователей на использование их персональных данных. За нарушение этих правил компании будут вынуждены платить серьезные штрафы.
В то же время сайты CNN и New York Times работают без изменений и доступны для пользователей в ЕС. А Washington Post и Time попросили своих читателей из ЕС согласиться с новыми правилами.
GDPR. Что нового?
Новый регламент предоставляет резидентам ЕС инструменты для полного контроля над своими персональными данными.
Основные нововведения:
- Ужесточается ответственность за нарушение правил обработки персональных данных: по GDPR штрафы достигают 20 миллионов евро или 4% годового глобального дохода компании.
- Обязанность не только требовать четкого согласия на сбор, хранение и использование личных данных - но и предоставлять возможность передумать и отказаться от этого в любой момент.
- Право знать, как долго хранятся ваши личные данные.
- Право потребовать от организации (например, банка или авиакомпании) поделиться собранными о вас данными с конкурентом, к которому вы собираетесь уйти.
- Право запросить и бесплатно получить копию всех ваших персональных данных, хранящихся у тех, кто их собирал.
- Право потребовать удалить всю сохраненную о вас информацию - без необходимости обращаться в суд.
- Требование сообщать клиентам о краже их данных в течение 72 часов после того, как о ней стало известно.
- Политику конфиденциальности придется переводить на человеческий язык с юридического: новый закон требует излагать ее в доступной простому человеку форме.
- Теперь для использования контактных данных клиентов для отправки им маркетинговой информации требуется получить их отдельное согласие - простой ссылки на возможность отписаться уже недостаточно.
Головная боль с персональными данными
Кевин Конноли, корреспондент ВВС Europe
В течение последних недель миллионы электронных почтовых ящиков по всей Европе были заполнены письмами от компаний, которые предлагали клиентам и партнерам дать согласие на дальнейшую обработку и использование их данных, а также на рассылку рекламных материалов.
Новые правила касаются не только сбора и хранения данных, но и их использования в маркетинговых целях - именно поэтому некоторые американские компании решили по крайней мере временно прекратить продавать свои товары или услуги в ЕС, чтобы не нарушать новые правила.
Между тем члены Европейского парламента считают себя передовым отрядом в борьбе з чрезмерным влиянием глобальных интернет-компаний и восстановлением контроля над ними со стороны пользователей (и их избирателей).