Проект стена: как в Австралии защищают кенгуру от котов

Копірайт зображення WAYNE LAWLER/AUSTRALIAN WILDLIFE CONSERVANCY Image caption Бороться с пушистыми хищниками будут с помощью электрического ограждения

Одичавшие коты стали настоящей угрозой для местных животных Австралии, поэтому в одном из регионов страны даже установили специальное ограждение.

Власти центральной Австралии построили самый длинный в мире забор для борьбы с дикими кошками. Длина стены составила 44 километра.

Электрический забор окружает заповедник Нью Хейвен площадью 9,5 тыс. гектаров. Он должен защитить его обитателей, таких как короткомордый кенгуру, от диких котов, лис и кроликов, завезенных на континент европейцами.

"В этой местности обитает около 50-60 диких кошек, и они уничтожат более 70 тысяч местных млекопитающих только за один год", - объясняет Аттикус Флеминг из Австралийского управления охраны дикой природы.

Забор - только с одно мероприятий по восстановлению дикой природы и биоразнообразия в центральной Австралии, однако по словам Флеминга, - не самое важное.

Копірайт зображення WAYNE LAWLER/AUSTRALIAN WILDLIFE CONSERVANCY Image caption Многие виды животных в Австралии находятся под угрозой исчезновения из-за размножения диких котов

Бездомные кошки встречаются в большинстве районов Австралии, и окруженный забором заповедник станет самой свободной от котов зоной континента.

Рейнджеры, работающие в заповеднике, намерены очистить его от всех кошачьих до конца этого года. Затем, в 2019 году, они переселят в него представителей десяти австралийских видов млекопитающих, находящихся на грани исчезновения. В их числе - черноногий скалистый кенгуру, золотистый бандикут и западник хилый.

"Впервые огромная территория в центральной Австралии снова станет домом для целого множества различных млекопитающих, живших здесь до приезда европейцев", - говорится в заявлении Австралийского управления охраны дикой природы.

Там предполагают, что заповедник позволит как минимум удвоить популяцию таких видов.

В управлении также хотят расширить площадь заповедника до 100 тыс. гектаров и собирают средства на достройку забора.

Первые 44 км забора обошлись управлению в 3,7 млн долларов США - только пятую их часть предоставило федеральное правительство Австралии.

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