Когда выйдет новый фильм о Джеймсе Бонде?

Копірайт зображення PA/Getty Images Image caption Бойл и Крейг работали вместе над короткометражным фильмом о Джеймсе Бонде

Режиссером 25-го фильма о Джеймсе Бонде станет британский кинематографист, лауреат "Оскара" Дэнни Бойл. Главную роль в шпионской картине уже в пятый раз исполнит Дэниэл Крейг.

Бойл получил широкую известность после фильма "На игле", который рассказывает о жизни шотландских наркоманов. Он также был режиссером фильма "Миллионер из трущоб", за который получил "Оскар" в 2009 году.

Режиссер был также постановщиком церемонии открытия Лондонской олимпиады-2012, в ходе которой с неба на стадион спускались на парашюте актеры, изображавшие британскую королеву Елизавету II и Джеймса Бонда.

В качестве постановщика "бондианы" Бойл принимает эстафету у другого оскароносного кинематографиста - Сэма Мендеса, который снял две предыдущие серии о суперагенте: "007: Координаты "Скайфолл" (2012) и "Спектр" (2015). Ранее Мендес удостоился премии Американской киноакадемии за мелодраму "Красота по-американски" (1998).

Оригинальный сценарий для новой части франшизы напишет Джон Ходж. Он уже работал с Бойлом над фильмом "На игле", однако впервые привлекается для написания истории о Бонде. Постоянными сценаристами шести предыдущих картин "Бондианы" были Нил Первис и Роберт Уэйд.

Копірайт зображення MGM/Columbia/Eon Image caption В последний раз Крейг появлялся на экране в роли Бонда в фильме "Спектр"

С Крэйгом Бойл уже работал над короткометражным фильмом, который был показан на церемонии открытия Олимпийских игр-2012 в Лондоне. В нем актер тоже сыграл Джеймса Бонда.

Производство новой части "бондианы" начнется 3 декабря в британской киностудии Pinewood Studios. Как ожидается, в Британии он выйдет на экраны 25 октября 2019 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи работают с Крейгом уже в пятый раз подряд

Управляющие британской кинокомпанией EON Productions, которая выпускает фильмы о Бонде, Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи назвали Бойла "исключительно талантливым" и добавили, что они были в восторге от того, что он присоединился к работе над проектом.

Права на прокат фильма получит студия Universal. Ее глава Донна Лэнгли назвала сотрудничество Бойла и Крэйга "бесподобной комбинацией новаторского подхода Дэнни к кинопроизводству и исполнением Дэниэлом роли агента 007".

Дистрибуцией фильма в США будет заниматься киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). В американском кинопрокате он появится 8 ноября 2019 года. Прошло 16 лет с тех пор, как MGM последний раз занималась распространением фильма о Джеймсе Бонде "Умри, но не сейчас" (2002).

Крэйг подтвердил, что сыграет главную роль в своем пятом фильме о Бонде, в августе прошлого года. Ранее он играл Бонда в фильмах "Казино "Рояль", "Кванте милосердия", "007: Координаты "Скайфолл" и "007: Спектр", которые вышли на экраны в 2006, 2008, 2012 и 2015 годах соответственно.

В настоящее время Бойл также работает над фильмом All You Need is Love о группе The Beatles.

Последний Бонд для Крэйга?

Дэниэл Крейг долго не мог подтвердить свое участие в 25-м фильме легендарной франшизы и однажды даже признался, что скорее вскроет себе вены, чем вернется в проект.

Когда же наконец он подтвердил свое возвращение в "бондиану", то заверил поклонников, что это будет его последнее появление на экране в роли суперагента.

До этого в прессе ходило немало слухов и предположений о том, кто может сменить Крейга в роли Бонда. Среди наиболее вероятных кандидатов упоминались Том Хиддлстон, Генри Кавилл, Том Харди и Эйдан Тернер.

Также СМИ сообщали о том, что в кастинге принимал участие и темнокожий актер Идрис Эльба. Однако никто из предполагаемых претендентов на роль агента не рассказывал о своем участии в пробах или разговорах с продюсерами.

