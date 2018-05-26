В Киеве закрыли пять станций метро: ищут взрывчатку

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В Киеве неизвестные по телефону сообщили о якобы минировании пяти станций метрополитена.

"Внимание! Поступили анонимные звонки о минировании станций - "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра", - информирует в Facebook Киевский метрополитен.

Там добавили, что все эти станции закрыты для пассажиров, проводится проверка.

В полиции Киева сообщили, что правоохранители в настоящее время осматривают закрытые станции метрополитена и прилегающую к ним территорию.

"Сегодня в 13:20 по спецлинии 102 позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что на 5-ти станциях метрополитена произойдет взрыв", - сообщили в киевской полиции.

На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и медики.

"В настоящее время полицейские проводят эвакуацию пассажиров, персонала подземки и тщательно осматривают указанные объекты", - говорится в сообщении.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 259 УК Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

В субботу, 26 мая, в Киеве состоится финал Лиги чемпионов УЕФА. За кубок Лиги чемпионов будут соревноваться испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".

Власти Киева ожидают приезда около 100 тысяч иностранных гостей, 20 тысяч из которых прибудут непосредственно в день матча.

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