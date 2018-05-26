Лидеры двух Корей неожиданно провели саммит

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Лидеры Северной и Южной Корей встретились в демилитаризованной пограничной зоне. Об этом саммите ранее не сообщалось.

Это уже вторая встреча лидеров Южной Кореи и КНДР. Она состоялась на фоне подготовки к историческим переговорам между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.

Офис президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сообщил, что "лидеры обменялись мнениями относительно успешности проведения саммита Северная Корея - США".

В четверг Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером, запланированную на 12 июня в Сингапуре.

В письме, направленном в адрес Ким Чен Ына, Трамп подчеркнул, что он был очень рад запланированной встрече, однако Северная Корея своими последними заявлениями продемонстрировала "открытую враждебность".

После этого Пхеньян заявил, что готов провести переговоры с Вашингтоном "в любое время и в любом формате".

Позже риторика американского президента несколько изменилась. Он объявил о переговорах с КНДР по "восстановлению" саммита в Сингапуре.

В своем Twitter американский президент написал, что его встреча с Ким Чен Ыном все еще может состояться 12 июня, как и было запланировано.

До сих пор ни один из президентов США не встречался лично ни с кем из лидеров Северной Кореи.

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