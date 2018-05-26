Фестиваль фанатов: как Киев встречает гостей Лиги чемпионов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Болельщики "Реала" и "Ливерпуля" в Киеве

В субботу центр Киева заполнили футбольные болельщики, которые готовятся к вечернему финалу Лиги чемпионов с участием испанского "Реала" и английского "Ливерпуля".

Десятки тысяч фанатов гуляют по центральным кварталам Киева, пьют пиво и поют песни своих любимых клубов.

Болельщики "Ливерпуля" в ярко красных клубных футболках - самые заметные из прибывших в столицу Украины футбольных фанатов.

Копірайт зображення Football Federation of Ukraine

Испанцы - в традиционных светлых и черных цветах - обращают на себя несколько меньше внимания.

Организаторы обустроили для болельщиков специальные фан-зоны.

Самую большую площадку открыли на Крещатике еще в пятницу, где развлекается наибольшее число болельщиков. Там можно купить еду, напитки и пиво.

Кроме того, для фанов "Ливерпуля" и "Реала" создали две отдельные фан-зоны.

Копірайт зображення Dmitriy Belotserkovets Image caption Фан-зона на Крещатике

Испанцы собираются в фан-зоне возле метро "Дворец Украина", а сторонники "Ливерпуля" готовятся к матчу в фан-зоне в парке Шевченко.

Ближе к началу матча состоится специальный марш болельщиков обоих клубов из своих фан-зон к стадиону НСК "Олимпийский".

Копірайт зображення dpsu.gov.ua Image caption Болельщики в аэропорту

Территория, прилегающая к стадиону и фан-зоне, а также центральные кварталы города перекрыты для автомобильного движения.

Копірайт зображення dpsu.gov.ua Image caption Болельщикам раздают специальные брошюры на английском и испанском языках

Четвертая фан-зона готовится принимать гостей на Контрактовой площади. Там уже установили огромный экран, на котором можно будет посмотреть финал Лиги чемпионов.

Десятки тысяч иностранцев

В день матча в Киеве ожидают около 100 тысяч гостей, большая часть которых должна прибыть днем 26 мая.

Многие иностранцы едут на финал через другие города Украины - добираются, например, до Одессы или Львова, а оттуда на поезде направляются в Киев.

Image caption Фан-зона в парке Шевченко

По состоянию на 14.00 26 мая пограничники отчитались, что в Украину официально въехали 18 000 иностранцев, которые направлялись на финал Лиги чемпионов.

Каждому туристу пограничники вручают брошюры на английском и испанском языках, где они могут найти полезную информацию на время пребывания в Украине.

Полиция, которая принимает беспрецедентные меры безопасности, уже отчиталась о 26 инцидентах с участием фанатов. Это - преимущественно случаи хулиганства, мошенничества и воровства.

В социальных сетях болельщики сообщают о краже или утере мобильных телефонов.

Копірайт зображення Ruslan Forostyak Image caption Фанат "Реала", который едет в Киев через Одессу

Днем неизвестные сообщили о якобы минировании пяти станций метро, которые временно прекратили работу.

Image caption Полиция готовится обеспечить порядок во время финала Лиги чемпионов

С 18.00 прекратит работу станция метро "Олимпийская", которая расположена рядом со стадионом.

Матч начнется в 21.45 по киевскому времени.

За порядком в столице следят более 10 000 полицейских и нацгвардейцев.

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