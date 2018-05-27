Все из-за смартфонов: Супрун рассказала, почему болят спина, шея и глаза

Копірайт зображення MOZ.GOV.UA Image caption Ульяна Супрун советует делать перерывы через каждые 20 минут пользования смартфоном

Причиной боли в шее и спине, а также проблем с пальцами и глазами может быть чрезмерное использование смартфонов. Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"У вас часто ноет шея или спина, немеют пальцы или болят глаза? Очень вероятно, что причина этих симптомов - непосредственно в ваших руках", - написала Супрун.

Ульяна Супрун указывает, что за последние годы количество травм опорно-двигательного аппарата, связанных с чрезмерным использованием смартфонов, неуклонно растет. И это подтверждает ряд научных исследований.

Дело в том, что, когда человек смотрит на экран смартфона или увлеченно набирает текст, он даже не замечает, насколько неестественно низко опускает голову.

"Эта осанка уже получила свое название среди ученых как "text neck"- обозначающее слишком близкое положение шеи к грудной клетке", - говорит она.

Чем ниже человек опускает голову, тем большее давление создается на позвоночник и мышцы верхнего плечевого пояса.

Копірайт зображення AFP Image caption Пользуясь смартфоном, человек неестественно низко опускает голову

От однообразных движений также страдают пальцы. Боль, онемение, покалывание и воспаление в суставах большого пальца руки уже получили отдельное название - "texting thumb", указывает Ульяна Супрун.

Ведь большой палец не предназначен для быстрого набора текстовых сообщений и однообразных движений.

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Что касается глаз, Супрун указывает, что длительное внимательное наблюдение за экраном может привести к сухости глаз и возникновению боли.

Чтобы избежать негативных последствий, руководитель украинской медицины посоветовала держать телефон на уровне груди или глаз, чтобы минимизировать наклон шеи.

Также она советует менять пальцы, которыми набирается текст в телефоне, а также не держать телефон между ухом и плечом.

Непрерывно пользоваться смартфоном она советует не более 20 минут, а после этого надо сделать небольшой перерыв.

В последнее время Ульяна Супрун дает украинцам советы, касающиеся здоровья, которые часто развеивают определенные мифы.

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