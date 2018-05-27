Все из-за смартфонов: Супрун рассказала, почему болят спина, шея и глаза
Причиной боли в шее и спине, а также проблем с пальцами и глазами может быть чрезмерное использование смартфонов. Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"У вас часто ноет шея или спина, немеют пальцы или болят глаза? Очень вероятно, что причина этих симптомов - непосредственно в ваших руках", - написала Супрун.
Ульяна Супрун указывает, что за последние годы количество травм опорно-двигательного аппарата, связанных с чрезмерным использованием смартфонов, неуклонно растет. И это подтверждает ряд научных исследований.
Дело в том, что, когда человек смотрит на экран смартфона или увлеченно набирает текст, он даже не замечает, насколько неестественно низко опускает голову.
"Эта осанка уже получила свое название среди ученых как "text neck"- обозначающее слишком близкое положение шеи к грудной клетке", - говорит она.
Чем ниже человек опускает голову, тем большее давление создается на позвоночник и мышцы верхнего плечевого пояса.
От однообразных движений также страдают пальцы. Боль, онемение, покалывание и воспаление в суставах большого пальца руки уже получили отдельное название - "texting thumb", указывает Ульяна Супрун.
Ведь большой палец не предназначен для быстрого набора текстовых сообщений и однообразных движений.
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Что касается глаз, Супрун указывает, что длительное внимательное наблюдение за экраном может привести к сухости глаз и возникновению боли.
Чтобы избежать негативных последствий, руководитель украинской медицины посоветовала держать телефон на уровне груди или глаз, чтобы минимизировать наклон шеи.
Также она советует менять пальцы, которыми набирается текст в телефоне, а также не держать телефон между ухом и плечом.
Непрерывно пользоваться смартфоном она советует не более 20 минут, а после этого надо сделать небольшой перерыв.
В последнее время Ульяна Супрун дает украинцам советы, касающиеся здоровья, которые часто развеивают определенные мифы.