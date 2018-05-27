Болельщики возвращаются домой, Киев - к привычной жизни

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До вечера воскресенья большая часть иностранных болельщиков, которые приехали в Киев на финал Лиги чемпионов УЕФА, должы покинуть Украину.

В Государственной пограничной службе сообщают, что во время финальных матчей УЕФА в Украину приехали более 25 тысяч болельщиков-иностранцев, и уже на утро воскресенья около половины из них улетели домой.

"На утро 28 мая сотрудники пограничного ведомства в пунктах пропуска в целом уже оформили более половины гостей спортивного праздника", - говорится в сообщении ГНСУ.

"Без серьезных нарушений"

В столице порядок обеспечивали более 10 тысяч правоохранителей.

В Национальной полиции утверждают, что за время проведения Лиги чемпионов в милицию обратились 71 иностранца. В 20 случаях речь шла о поступках, "имеющих признаки уголовного преступления".

"По всем фактам происходят действия, предусмотренные законодательством Украины", - сообщает Департамент коммуникаций Национальной полиции.

Кроме того, было четыре сообщения о минировании киевского метро.

Сам матч Лиги чемпионов состоялся "без серьезных нарушений".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Болельщики "Ливерпуля" в парке Шевченко в Киеве - между университетом и улицей музеев - Терещенковской

"На футбольном матче присутствовали около 50 тысяч граждан. Все прошло достаточно спокойно. Было два столкновения между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей, с которыми пообщались за пределами стадиона", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По завершении матча "несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное управление полиции. В дальнейшем их действиям будет дана правовая оценка".

Управились без ошибок

В "Борисполе" сообщают, что за 25-26 мая аэропорт принял 77 дополнительных чартерных рейсов (100% от запланированного), а также 73 коммерческих рейса. При этом, как сообщила пресс-секретарь аэропорта Татьяна Ярош, изначально были запланированы лишь 60 коммерческих рейсов.

Мэр Киева, Виталий Кличко заявил, что несмотря на предыдущие волнения, столица Украины успешно справилась с проведением финала Лиги Чемпионов

"Сегодня я могу сказать, что все произошло очень хорошо. Да, мы волновались, ведь событий подобного уровня в Киеве, в Украине до этого не происходило. Но мы приложили все усилия, тщательно готовились, и мы справились", - отметил Виталий Кличко.

Он также встретился с главой УЕФА Олекандром Чеферином, который заявил, что с точки зрения финала Лиги чемпионов "и вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки", и поблагодарил Киев "за гостеприимство".

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Вместе с тем, "футбольный праздник" оставил и негативные впечатления среди киевлян, тем более, что он совпал с Днем Киева, который традиционно празднуется в последние выходные мая.

Киевляне активно обсуждают в соцсетях то, во что превратили парк Шевченко в центре города болельщики "Ливерпуля".

Впрочем, комментируют также и то, как быстро коммунальщикам удалось убрать последствия "футбольного праздника".

Так же быстро убрали и другую фан-зону - на Контрактовой площади на Подоле.